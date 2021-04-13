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عمر شويل - جدة موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية وطريقة حل الاختبارات عبر منصة مدرستي 1442هـ ، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، خاصة بعد أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول في جميع الأماكن بالمملكة من خلال الدخول على منصة مدرستي التعليمية، حيث أدى الطلاب والطالبات اختبار الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ بسهولة كبيرة وبشكل جيد دون حصول أى عائق أمامهم.

موعد امتحانات الترم الثاني بالسعودية

لم تُعد اختبارات الترم الثاني بالسعودية عبر منصة مدرستي التعليمية التابعة للوزارة، هى المرة الأولى حيث أدى الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الاول الامتحانات بسهولة ويسر، فقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أن يبدأ الامتحان اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان 1442هـ والثالث عشر من شهر إبريل لعام2021م، وذلك من خلال الدخول على منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة موعد امتحانات الترم الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 6 / 9 / 1442هـ 18 / 4 / 2021م وذلك بناءً على الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة في جميع مراحل التعليم المختلفة ( العام، الجامعي، التقني، المهني ) تحقيقًا المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب بما ينعكس ذلك على نتائج الاختبارات الخاصة بهم.

موعد إجازة الطلاب والطالبات بالمملكة 1442هـ

حدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موعد إجازة الطلاب والطالبات بالمملكة على أن تبدأ إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 / 1442هـ الموافق 22 / 4 / 2021م وبداية إجازة المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الخميس 17 / 9 / 1442هـ الموافق 29 / 4 / 2021م، وقد تم تحديد اختبارات التعليم الجامعي والأهلي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على وأن تكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

طريقة حل الاختبارات عبر منصة مدرستي 1442هـ

يقوم الطالب بحل الاختبارات عن طريق الدخول على منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة مدرستي التعليمية بحساب مايكروسوفت تيمز.

إدخال الحساب الخاص به من خلال الضغط على التالي.

إدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ويتم الدخول على الصفحة، واختيار المقرر الدراسي.

اختيار الاختبارات الالكترونية الخاصة به، والضغط على حل الاختبارات.

فتح الاختبار وقراءة الأسئلة وإجابتها.

حيث يتم أداء الامتحانات وفقًا لمواعيد محددة من قِبل الوزارة بالمملكة مع الالتزام ببعض الضوابط خلال أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.