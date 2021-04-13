كيفية فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢ بدون زيارة الفرع وتوثيقه في أبشر السعودية

فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢ شروط فتح حساب الراجحي مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية، ومصرف الراجحي لديه العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في ماليزيا والمملكة الأردنية ودول أخرى، وحقق مصرف الراجحي إنجازات هائلة وحقق تقدمًا ملحوظًا في الأعمال المصرفية والتجارة والاستثمار، حيث أصبح على اتصال بالدول الغربية وبات من أفضل البنوك الإسلامية في العالم.

فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢

تأسس مصرف الراجحي عام 1957، وقد حظي بجمهور كبير بسبب الشروط والأحكام الواردة فيه والنظام القائم عليه وتأسيسه الصحيح، وكذلك الخدمات التي يقدمها لعملائه ويمنحهم حياة أفضل، مثل التمويل الشخصي الراجحي وعند الموافقة على الانضمام إلى مصرف الراجحي وإنشاء حساب، يجب استيفاء عدد من الشروط، وهي:

لا يوجد حساب سابق لدى مصرف الراجحي.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.

يجب عليك أيضًا التسجيل في العنوان الوطني.

لديك هوية وطنية سواء كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية أو موظفًا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.





كيفية إنشاء حساب جديد مع مصرف الراجحي

الآن بعد أن استوفيت جميع الشروط السابقة، يجب أن تبدأ الآن في إنشاء حساب جاري مع مصرف الراجحي، ومن هنا سنوضح لك طريقة باستخدام الموقع الرسمي للبنك دون الحاجة إلى زيارة الفرع باتباع الخطوات التالية: