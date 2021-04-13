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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢ بدون زيارة الفرع وتوثيقه في أبشر السعودية في المقال التالي
فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢ شروط فتح حساب الراجحي مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية، ومصرف الراجحي لديه العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في ماليزيا والمملكة الأردنية ودول أخرى، وحقق مصرف الراجحي إنجازات هائلة وحقق تقدمًا ملحوظًا في الأعمال المصرفية والتجارة والاستثمار، حيث أصبح على اتصال بالدول الغربية وبات من أفضل البنوك الإسلامية في العالم.
فتح حساب في بنك الراجحي ١٤٤٢
تأسس مصرف الراجحي عام 1957، وقد حظي بجمهور كبير بسبب الشروط والأحكام الواردة فيه والنظام القائم عليه وتأسيسه الصحيح، وكذلك الخدمات التي يقدمها لعملائه ويمنحهم حياة أفضل، مثل التمويل الشخصي الراجحي وعند الموافقة على الانضمام إلى مصرف الراجحي وإنشاء حساب، يجب استيفاء عدد من الشروط، وهي:
- لا يوجد حساب سابق لدى مصرف الراجحي.
- يجب عليك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.
- يجب عليك أيضًا التسجيل في العنوان الوطني.
- لديك هوية وطنية سواء كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية أو موظفًا.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
كيفية إنشاء حساب جديد مع مصرف الراجحي
الآن بعد أن استوفيت جميع الشروط السابقة، يجب أن تبدأ الآن في إنشاء حساب جاري مع مصرف الراجحي، ومن هنا سنوضح لك طريقة باستخدام الموقع الرسمي للبنك دون الحاجة إلى زيارة الفرع باتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع مصرف الراجحي من هاتفك المحمول.
- انقر فوق فتح حساب في الجزء العلوي من الصفحة.
- سيتم نقلك إلى صفحة بها الرمز الشريطي لمصرف الراجحي، يمكنك فتح حسابك من خلال تطبيق الراجحي على هاتفك المحمول.
- الضغط على “الذهاب إلى خدمة فتح الحساب بالموقع”.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة، قبول الشروط والأحكام العامة.
- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ثم انقر فوق التالي.
- ستظهر نافذة تخبرك أنه يمكنك إنشاء حساب دون زيارة الموقع، انقر فوق “نعم”، إذا كنت لا ترى هذا، يجب عليك زيارة أقرب فرع إليك من مصرف الراجحي.
- سيتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التأكيد الخاص ببياناتك إلى رقم هاتفك المحمول المسجل في أبشر، أدخل الرمز وانقر فوق التالي.
- سيُطلب منك تقديم مزيد من المعلومات عنك، وملء أي ثغرات، والتأكد من صحة المعلومات، حدد الموضوع الذي تريد دراسته، ثم انقر فوق “التالي”.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين وانقر فوق “التالي”.
- المرحلة الأخيرة مرحلة توثيق البيانات من خدمة النفاذ الوطنية “أبشر”.
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