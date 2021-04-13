التسجيل في تحويل الراجحي أون لاين 1442وطريقة إرسال مبالغ مالية دوليا عبر الصراف الآلي

التسجيل في تحويل الراجحي أون لاين قد استفاد منة العديد من مواطنين المملكة في تحويل مبالغ ماليا للغير وهذا ما قام به بنك الراجحي في تقديم خدمة تحويل المبالغ أون لاين دون الحاجة الذهاب إلى فروع البنك للتحويل ليتمكن أي عميل من تحويل المبالغ التي يريدها سواء على المستوى المحلي أوالدولي وذلك في أبسط صورة وأسرع وقت ممكن، ويتم إرسال الأموال في أسرع وقت للعديد من دول العالم وبرسوم مناسبة لقيمة التحويل مما لقى اهتمام كبير من عملاء البنك في التسجيل في تحويل الراجحي أون لاين، كما أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات المصرفية كونه من اقدم واكبر واهم مصارف المملكة داخلها وخارجها، ولذلك اطلق بنك الراجحي خدمة تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي عن طريق الأنترنت والهاتف والفروع.

التسجيل في تحويل الراجحي أون لاين 1442

الدخول إلى تطبيق تحويل الراجحي عبر الهاتف المحمول. ثمّ النقر على لما ليس لديك حساب والاطلاع على متطلبات التسجيل. النقر على الاستمرار. يجب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة والضغط على الاستمرار. إدخال تفاصيل البطاقة مسبقة الدفع ورقم البطاقة وإدخال الرقم السرى والنقر على استمرار. يتم إدخال رقم الهاتف الجوال ثم الضغط على الاستمرار. استلام كلمة سر مؤقتة إلى الهاتف وإدخال كلمة المرور المؤقتة. ثم إدخال الاسم وإدخال البريد الإلكتروني وتأكيد كلمة المرور. اختيار المنصب والمنطقة والمهنة والحالة الاجتماعية واختيار اللغة. إدخال حسابنا في فيسبوك أو توتير اختياري. ثم الضغط على الاستمرار. الموافقة على الشروط والأحكام ثم ننقر على إنشاء حساب. ظهور رسالة تم إنشاء الحساب بنجاح.

طريقة إرسال مبالغ مالية دوليا عبر الصراف الآلي

الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي التابع لمصرف الراجحي. ثمّ إدخال البطاقة في المكان المحدد وندخل كلمة السر المكونة من 4 أرقام. اختيار اللغة المناسبة وتحديد كلمة تحويل من الخيارات واختيار تحويل سريع. اختيار المستفيد الذي نريد التحويل إليه. ثم اختيار العملة التي نريد التحويل بها وإدخال المبلغ الذي نُريد تحويله. النقر على موافق. يجب تحديد الغرض من التحويل والنقر على تأكيد التحويل.

والجدير بالذكر يقدم مصرف الراجحي بتقديم خدمات عديدة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة إذ يمكن تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة في حالة ضياع البطاقة من العميل فيما يأتي ذلك في ظل التيسير على العملاء واختصار الوقت والجهد.