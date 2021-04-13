تعرف على كيفية تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف

إعفاء من قروض بنك التسليف يعتبر من أحد الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية ، فالبنك على دراية تامة بالظروف العصيبة التي كانت تمر بها ولذلك أطلق البنك خدمة الإعفاء لكي يخفف العبء على المواطنين.

إعفاء بنك التسليف

الأوراق المطلوب للتقديم على طلب اعفاء من بنك التسليف:

يجب التعرف على الأوراق الواجب إحضارها لطلب إعفاء من بنك التسليف، وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

إحضار صورة واحدة من بطاقة الهوية.

الكارت العائلي

يلزم إحضار بيان مرفق مع الطلب، لكي يوضح فيه الظروف المادية التي يمر بها المتقدم.

إحضار صورة تقرير طبي لمستفيدي الضمان.

توقيع المتقدم على طلب الإعفاء من خلال بنك التسليف.

رابط تقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف 1442

من خلال التعرف على رابط تقديم طلب إعفاء من بنك القرض يمكننا الحصول على الإعفاء وبسهولة، حيث أن هذه الخطوة تسمح لجميع المواطنين بتحقيق أهدافهم حيث أن النجاح من أولويات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سنقدم لكم الآن طريقة التقديم على طلب الإعفاء: