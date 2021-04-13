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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز عمرة الداخل من خلال تطبيق اعتمرنا الشروط والطريقة في المقال التالي
حجز عمرة الداخل من تطبيق اعتمرنا، بعد الإعلان عن إقامة الصلاة وصلاة التراويح في المسجد الحرام بالسعودية أصبح الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية يرغبون في الاستعلام عن كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا للقيام بعمرة من الداخل والتعرف على الشروط المطلوبة والخطوات المحددة لذلك، حيث قد تم تحديد عدد من التطبيقات هي المسئولة عن السماح للفرد بالقيام بعمرة لحضور الصلاة في الحرم المكي وهو تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا وتطبيق تباعد كذلك، وعدم التسجيل في أي من التطبيقات السابقة بشكل صحيح لا يمكن المتقدم أن يدخل إلى الحرم المكي.
شروط مطلوبة لحجز عمرة من داخل المملكة
أعلنت الهيئة المختصة بشئون الحج والعمرة أنه لحجز عمرة من الداخل من أراضي المملكة لأي فرد يجب أن يتم ذلك من خلال توافر شروط حجز عمرة التالية:
- الحجز يتم من خلال تطبيق اعتمرنا لذلك يجب تنزيل تطبيق اعتمرنا.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على جرعتي لقاح فيروس كورونا ومر عليه مدة أقصاها أسبوعين على تلقيه اللقاح.
- ضرورة تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل في تطبيق توكلنا للمتقدم قبل دخوله إلى المسجد والحرم المكي وعند طلب تصريح الحالة الصحية للمتقدم.
- عمر الشخص المقدم على طلب عمرة لا يتخطى حاجز 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة بشرط التسجيل في تطبيق اعتمرنا.
خطوات طلب تصريح عمرة من الداخل
لكي يحصل المتقدم على طلب تصريح عمرة عليه أن يقوم بتحميل اعتمرنا والتسجيل به وامتلاك حساب على اعتمرنا:
- التوجه لتطبيق اعتمرنا الموجود على الجوال.
- تسجيل الدخول في اعتمرنا.
- من خدمات التطبيق الأساسية يتم اختيار زر خدمة تصريح عمرة.
- ضرورة تسجيل أي بيانات خاصة بالتابعين والمعتمرين في التطبيق.
- اختيار الموعد المناسب للقيام بالعمرة وحجز الموعد.
- تُسجل كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتأكيد عليها وقراء الشروط والأحكام والموافقة.
- بعد ذلك تظهر التصاريح الخاصة بالمتقدم في مواقف الانتقال التابعة للتصريح.
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