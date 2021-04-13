تفعيل الهوية الرقمية في خمس خطوات

تفعيل الهوية الرقمية، يتساءل العديد من المواطنين بعد الإعلان عن الهوية الرقمية الجديدة عن طريقة تفعيلها للبدء في استخدامها بدلًا من الهوية الوطنية الورقية، حيث تسهل الهوية الرقمية الكثير من الخدمات للمواطن، لذلك قامت وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية بتوضيح شروط تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال منصة أبشر الأفراد.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

قامت الأحوال المدنية بنشر طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر حسابها الشخصي الرسمي على منصة تويتر، فأوضحت الخطوات كالآتي:

تحميل تطبيق أبشر الأفراد تسجيل الدخول في أبشر من خلال الحساب الرسمي للمستخدم. عندما تظهر الصفحة الأساسية يتم البحث عن زر خدماتي لنختر منها تحميل الهوية الرقمية. يجب على المستخدم أن يتأكد من صحة البيانات المسجلة ببطاقة الهوية الرقمية والتوجه لأسفل الصفحة حتى يتم تأكيد بيانات تحميل الهوية الرقمية. وبذلك يمكن للمواطن أو المقيمين استخدام الهوية الوطنية الرقمية بكل سهولة عند الحاجة إليها.

الهوية الوطنية الرقمية

تم إطلاق الهوية الرقمية سواء للمقيم أو للمواطنين من أجل التسهيل على الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد يواجه البعض مشكلات عند نسيان الهوية إذا كان هناك لجنة أو تفتيش أو عند طلب الهوية، لذلك مع الهوية الرقمية وتواجدها على الهاتف المحمول لن توجد مثل تلك الصعوبات والمشكلات بعد الآن، فسيسهل من التحقق من هوية حامل البطاقة الرقمية، فعندما تطلب منه بطاقة الهوية الرقمية يتم عرضها واستعراض البيانات الشخصية بها بشكل إلكتروني للتأكد من صحتها من خلال التطبيق الرسمي التابع لوزارة الداخلية تطبيق أبشر الأفراد بواسطة كود QR وهو رمز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنه من مميزات الهوية الرقمية أنه يسهل على المستخدم تحميل بطاقة الهوية الرقمية على الهاتف واستخدامها عند الحاجة بدون الحاجة إلى وجود الاتصال بالإنترنت.

وذلك وفقًا لما أوضحه محمد الجاسر وهو المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية بالسعودية، كما أنه قد ذكر أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول كبيرة بعمليات التطوير والتقدم والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد والهيئات الحكومية بالسعودية.