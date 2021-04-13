- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الهوية الرقمية في خمس خطوات في المقال التالي
تفعيل الهوية الرقمية، يتساءل العديد من المواطنين بعد الإعلان عن الهوية الرقمية الجديدة عن طريقة تفعيلها للبدء في استخدامها بدلًا من الهوية الوطنية الورقية، حيث تسهل الهوية الرقمية الكثير من الخدمات للمواطن، لذلك قامت وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية بتوضيح شروط تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال منصة أبشر الأفراد.
خطوات تفعيل الهوية الرقمية
قامت الأحوال المدنية بنشر طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر حسابها الشخصي الرسمي على منصة تويتر، فأوضحت الخطوات كالآتي:
- تحميل تطبيق أبشر الأفراد تسجيل الدخول في أبشر من خلال الحساب الرسمي للمستخدم.
- عندما تظهر الصفحة الأساسية يتم البحث عن زر خدماتي لنختر منها تحميل الهوية الرقمية.
- يجب على المستخدم أن يتأكد من صحة البيانات المسجلة ببطاقة الهوية الرقمية والتوجه لأسفل الصفحة حتى يتم تأكيد بيانات تحميل الهوية الرقمية.
- وبذلك يمكن للمواطن أو المقيمين استخدام الهوية الوطنية الرقمية بكل سهولة عند الحاجة إليها.
الهوية الوطنية الرقمية
تم إطلاق الهوية الرقمية سواء للمقيم أو للمواطنين من أجل التسهيل على الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد يواجه البعض مشكلات عند نسيان الهوية إذا كان هناك لجنة أو تفتيش أو عند طلب الهوية، لذلك مع الهوية الرقمية وتواجدها على الهاتف المحمول لن توجد مثل تلك الصعوبات والمشكلات بعد الآن، فسيسهل من التحقق من هوية حامل البطاقة الرقمية، فعندما تطلب منه بطاقة الهوية الرقمية يتم عرضها واستعراض البيانات الشخصية بها بشكل إلكتروني للتأكد من صحتها من خلال التطبيق الرسمي التابع لوزارة الداخلية تطبيق أبشر الأفراد بواسطة كود QR وهو رمز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنه من مميزات الهوية الرقمية أنه يسهل على المستخدم تحميل بطاقة الهوية الرقمية على الهاتف واستخدامها عند الحاجة بدون الحاجة إلى وجود الاتصال بالإنترنت.
وذلك وفقًا لما أوضحه محمد الجاسر وهو المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية بالسعودية، كما أنه قد ذكر أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول كبيرة بعمليات التطوير والتقدم والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد والهيئات الحكومية بالسعودية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل الهوية الرقمية في خمس خطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.