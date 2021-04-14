أبرزها الشعيرية ومرقة الدجاج.. “الغذاء والدواء” ترد على الشائعات الأكثر انتشارًا خلال رمضان

بلادي – الرياض :

عادة ما تكثر الشائعات التي تتعلق بالمنتجات الغذائية المختلفة في شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي يرتبط أيضًا بالمواد الأكثر انتشارًا في هذا الوقت من العام.

واستعرضت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، دليلًا تعريفيًا عن أشهر الشائعات التي يتم تداولها في شهر رمضان، وذكرت المعلومات الصحيحة عنها.

التوت المركز

وصححت الهيئة بعض المفاهيم الخاطئة عن مشروب التوت المركز، والذي تناولته بعض الشائعات مدعية تسببه في مخاطر على الصحة بسبب ما يحتويه من مواد مضافة، حيث أكدت أن الهيئة تقوم بتقييم سلامة جميع هذه المواد، ومنها الألوان الصناعية، قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية.

الشعيرية سريعة التحضير

وردّت خلال الدليل على الشائعة التي تقول إن الشعيرية سريعة التحضير تتسبب في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على مادة E-621، حيث أكدت أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، والتي يٌشار لها بهذا الرمز، تعد أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية.

وأشارت إلى أنه يُسمح فقط باستخدام المواد الواردة في اللائحة الفنية السعودية رقم 2500 SFDA.FD، على ألا تتجاوز الكميات القصوى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الحليب كامل الدسم

وتناولت الهيئة خلال دليلها التعريفي الشائعة التي ترى أنه لا فارق بين الحليب كامل الدسم وغيره من الأنواع، معتقدة أن التفريق بينهما يكون لغرض تجاري فقط، حيث أكدت الهيئة أنه يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية رقم 984 SFDA.FD.

حرف E

وتشير بعض الشائعات إلى أن الرموز التي تبدأ بحرف E الموجودة على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة، ومن أشهرها E151 وE150c وE102.

وترد الهيئة بأن المواد المضافة قد تحمل أكثر من اسم علمي أو اسم متعارف عليه في بلد ما، لذلك تم منح المواد المضافة ترميزًا دوليًا على شكل حرف E متبوع بـ3 أو 4 أرقام، وذلك كي يسهل التعرف عليها، مؤكدة أن الرموز المذكورة تُعتبر من الألوان الآمنة والمسموح باستخدامها في منتجات غذائية.

مكعبات مرقة الدجاج

كما أكدت الهيئة أن بعض مكعبات مرقة الدجاج تُستخدم لتعزيز النكهة في الأغذية، والمكون الرئيسي لها هو ملح جلوتامات الصوديوم، وهو أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها.

السوبيا

وذكرت أن النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع (تخمر ذاتي) ولا تتم إضافتها إلى المنتج أو المشروب، حيث يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي خلال تصنيع السوبيا أو العصائر الطبيعية كالبرتقال والتوت والتفاح والعنب وغيرها.

قمر الدين

تدعي بعض الشائعات أن مشروب قمر الدين يمكن أن يتسبب في اضطرابات لمرضى السكري، ويؤثر على نسب الكوليسترول في الدم.

وترد الشركة بأن المشروب عادة ما يتم تحضيره بكميات كبيرة من السكر، ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، ولم يثبت علميًا أن استهلاكه له تأثير على نسبة الكوليسترول.

السمبوسة

تزعم بعض الشائعات أن عجائن السمبوسة جميعها تحتوي على الزيوت المهدرجة، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

وتؤكد الهيئة على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية، كما نصت عليها اللائحة الفنية “الأحماض الدهنية المتحولة” رقم 2483 SFDA.FD.

التمر

تشير بعض الشائعات إلى أن أنواعا محددة من التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتُعتبر مناسبة لمرضى السكري.

وردت الهيئة على هذه الشائعة بأنه لا يوجد دليل قاطع يثبت أن أنواعًا محددة من التمور تناسب مرضى السكري أكثر من أنواع أخرى، إذ إن جميع الأنواع تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، لذا يُوصى مرضى السكري بعدم التساهل وتناول كميات كبيرة منه.