خالد بن سلمان: أحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا

بلادي – الرياض :

قدّم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ووجه تحية إلى الأبطال المرابطين على حدود المملكة المدافعين عن الوطن، مؤكدًا أنهم يقدمون أعظم صور التفاني والتضحية.