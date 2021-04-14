خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

بلادي – الرياض :
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء.
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