“الترفيه” تكشف كواليس تصوير برنامج المقالب “رامز عقله طار” في الرياض

بلادي – الرياض :

كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الثلاثاء)، كواليس برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار”، الذي ترعاه الهيئة هذا العام، ويقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويُعرض على قنوات “MBC”، خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبينة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف، وكان الفنان أحمد سعد هو ضيف أول حلقة في شهر رمضان.

وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن “موسم الرياض”، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

وبيّنت أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفتت أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.