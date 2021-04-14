تجنبًا لتأخر صرف المستحقات.. “تعليم الرياض” تدعو الطلاب المستحقين للإعانة لتعديل حساباتهم عبر “نور”

بلادي – الرياض :

حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على دعم الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تؤدي لتأخرها.

وأكد مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، علي بن محمد الغامدي، أن هناك تعليمات من الوزارة تنص على ضرورة وجود حساب بنكي نشط يخص الطالب أو الطالبة.

وشدد على ضرورة تعديل الحسابات على نظام “نور” ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب أو الطالبة عبر النظام، ثم تزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى صورة آيبان البنك لضمان استمرارية صرف المكافأة للطلاب.