شهر رمضان المبارك قد أحل علينا بخيراته وبركاته، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نهاية يوم العمل في رمضان 1442 بالمملكة العربية السعودية لكل من الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وقد أشارت الوزارة إلى أنه على الموظفين بالقطاعات المختلفة الالتزام بكافة القواعد والمواعيد التي تحددها كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة.

نهاية يوم العمل في رمضان 1442 السعودية

قامت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد نهاية يوم العمل في رمضان 1442 والتي تتمثل في النقاط الآتية:

موعد بداية يوم العمل في القطاع الحكومي في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وموعد نهاية يوم العمل الساعة 4 ونصف مساءً.

موعد بداية يوم العمل في مراكز التحويل المالية في البنوك في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وموعد نهاية يوم العمل الساعة 5 ونصف مساءً.

كما أن موعد بداية يوم العمل في قطاع البنوك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وموعد نهاية يوم العمل الساعة الرابعة مساءً.

موعد بداية يوم العمل في سوق الأسهم السعودية في الساعة العاشرة صباحًا، وموعد نهاية يوم العمل الساعة الثالثة مساءً.

موعد بداية الدوام لمزاد افتتاح سوق الأسهم السعودية في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وموعد نهاية يوم العمل الساعة العاشرة مساءً.

موعد مزاد إغلاق سوق الأسهم السعودية في الساعة الثالثة مساءً، وموعد نهاية يوم العمل الساعة الثالثة والعشرة مساءً.

موعد دوام العمل في القطاع العام 1442 في رمضان

كما قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقسيم موظفي القطاع الحكومي إلى ثلاثة مجموعات ومواعيدها تكون كالآتي: