موعد آذان المغرب وإمساكية رمضان 1442 في السعودية| مواقيت الصلاة في شهر رمضان

يبحث الملايين من المسلمين هذه الأيام المباركة عن موعد آذان المغرب وإمساكية رمضان بشكل مستمر، ونحن في موقعنا نهنيء الأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات حيث تكثر في هذا الشهر الكريم عمل الخيرات وييتنافس المسلمون في عمل الخير خلال هذا الشهر الكريم حيث يضاعف الله عز وجل الجزاء والثواب، ونكتب لكم هذه المقالة بعد أن وجدنا زيادة معدلات البحث من جانب الملايين من المسلمين عن موعد صلاة المغرب وموعد الإفطار حيث يتغير الموعد كل يوم ويبحث المسلمون عن موعد الإفطار يومياً، ولهذا نكتب هذا المقال لكل المسلمين في السعودية في كافة مدن ومحافظات المملكة، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن الموعد الرسمي لآذان المغرب وموعد الإفطاروإمساكية رمضان، فإلى نص المقال.

موعد آذان المغرب في السعودية

مع بداية شهر رمضان الكريم شهر الخير والرحمة تنزل البركة من السماء على كل المسلمين في كل مكان، ويبحث الملايين من المسلمين عن مواعيد الصلاة في السعودية، ونوضح لكم المواعيد كالتالي:

يبدأ آذان المغرب في السعودية في تمام الساعة 06:22 مساء، ومن الجدير بالذكر أن موعد صلاة الفجر تبدأ في تمام الساعة 04:21 صباحاً.

إمساكية رمضان

بدأ شهر رمضان الكريم بعد ظهور هلال رمضان ويصوم المسلمون في المملكة العربية السعودية حوالي 14 ساعة يومياً تقريباً، ونوضح لكم إمساكية رمضان 1442 في المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يكون موعد عيد الفطر المبارك يوم 13 من شهر مايو لعام 2021م.

نتمنى أن نكون قد كتبنا لكم مقال مميز ومُفصل، ونرجو ترك تعليق بالاسفل بكل الأسئلة والإستفسارات، وسنرج عليكم في أقرب وقت ممكن