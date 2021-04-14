نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أذان الفجر اليوم الثاني من رمضان 1442| إمساكية الأربعاء بتاريخ 14 أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد أذان الفجر اليوم في الرياض وباقي المدن بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن موعد صلاة الفجر بحسب توقيت المدينة التابع لها للتعرف على موعد الإمساك وتوقيت الصلاة في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1442هـ، ومن المقرر أن يحين أذان فجر ثاني أيام رمضان بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 4:45 صباحاً، بينما سيحين أذان الفجر في الرياض في تمام الساعة 4:12 صباحاً، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الحصول على بطاقات تهنئة شهر رمضان المبارك لتقديم التهاني والتبريكات للأهل والأحبة بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر اليوم

بدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13 أبريل 2021م بعد الإعلان من جانب المحكمة العليا عن نتيجة استطلاع هلال الشهر الفضيل، وقد أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة لعموم المسلمين في كل مكان بعد أن حمد الله ببلوغ شهر رمضان المبارك.

وسأل الله تعالى أن يجعله خيراً وبركةً على سائر المسلمين في كل مكان، كما دعا الله عز وجل أن يجمل شهر رمضان المبارك الأمن والاستقرار للأمة الإسلامية والعالم أجمع ، وأن يكشف عنا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

أما عن وقت صلاة الفجر في الرياض فتكون في تمام الساعة 4:12 صباحاً، وفي مدينة مكة المكرمة يحين أذان الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحاً، بينما يكون توقيت صلاة الفجر اليوم في المدينة المنورة في تمام الساعة 4:44 صباحاً، وفي مدينة جدة في تمام الساعة 4:47 صباحاً ويمكنكم التعرف على إمساكية رمضان اليوم الثاني من الشهر الفضيل من خلال المقال.

إمساكية اليوم الثاني من رمضان 1442

المدينة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الرياض 4:12 11:54 3:22 6:15 7:45 جدة 4:47 12:23 3:48 6:42 8:12 مكة المكرمة 4:44 12:21 3:45 6:40 8:10 المدينة المنورة 4:40 12:22 3:51 6:43 8:13 الدمام 3:56 11:40 3:11 6:03 7:33 الطائف 4:41 12:18 3:43 6:37 8:07 تبوك 4:46 12:34 4:07 6:59 8:29 بريدة 4:20 12:04 3:35 6:27 7:57 خميس مشيط 4:36 12:09 3:29 6:26 7:56 الهفوف‎ 3:59 11:42 3:11 6:04 7:34 حائل 4:27 12:13 3:45 6:37 8:07 نجران 4:32 12:03 3:22 6:19 7:49 أبها 4:38 12:10 3:30 6:27 7:57 ينبع 4:47 12:27 3:55 6:49 8:19 الخبر 3:55 11:39 3:10 6:02 7:32 عنيزة 4:20 12:04 3:35 6:27 7:57 عرعر 4:23 12:16 3:52 6:43 8:13 الجوف 4:32 12:23 3:58 6:49 8:19 سكاكا 4:29 12:20 3:54 6:46 8:16 جازان 4:39 12:10 3:27 6:25 7:55 القطيف‎ 3:55 11:40 3:11 6:03 7:33 رفحاء 4:16 12:06 3:41 6:32 8:02 الباحة 4:39 12:14 3:37 6:32 8:02 بيشة 4:35 12:10 3:32 6:28 7:58 الرس 4:22 12:06 3:36 6:29 7:59 الخفجي 3:58 11:46 3:19 6:11 7:41 الدوادمي 4:21 12:03 3:31 6:24 7:54 صبيا 4:39 12:10 3:28 6:25 7:55 الزلفي 4:16 12:01 3:32 6:24 7:54 رابغ 4:45 12:24 3:51 6:44 8:14 طريف‎ 4:31 12:26 4:02 6:54 8:24 عفيف 4:28 12:09 3:36 6:30 8:00 العلا 4:43 12:28 3:59 6:52 8:22

نعرض من خلال الجدول السابق، مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ 14 أبريل الموافق لتاريخ 2 رمضان 1442هـ، حيث يمكنكم التعرف على توقيت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر والعصر، وتوقيت موعد أذان المغرب والعشاء في كافة المدن بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم الحصول على رسائل تهنئة رمضان المبارك الآن من خلال ثقفني.