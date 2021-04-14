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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ارفاق المستندات في نظام نور السعودية 1443 في المقال التالي
الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يتطلعون لمعرفة طريقة تسجيل الأبناء المقيدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي للمرة الأولى، وتعتبر المستندات المطلوبة لتسجيل الأبناء من أبرز الإجراءات اللازمة لاستكمال تسجيل الطالب بالمدرسة، في السطور المقبلة نوضح خطوات ارفاق المستندات في نظام نور بالمملكة العربية السعودية 1443.
خطوات ارفاق المستندات في نظام نور بالمملكة العربية السعودية
من خلال بضعة خطوات بسيطة يتمكن ولي الأمر من إرفاق المستندات الخاصة بالطالب في نظام نور التعليمي، وتلك الخطوات هي:
- أدخل أولًا إلى نظام نور التعليمي الرسمي.
- سجل دخولك في حساب ولي الأمر من خلال تدوين كل من اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.
- اضغط على تسجيل الدخول، ثم انقر على تسجيل الأبناء.
- اختار بعدها أيقونة المرفقات، ثم اختار المرفق المرغوب َتحميله.
- انقر على أيقونة إضافة، ثم حمل المرفق، ثم اضغط على حفظ.
ما هي المستندات المطلوب رفعها عبر نظام نور التعليمي ؟
يتم تحميل المستندات المطلوبة من ولي الأمر عبر نظام نور التعليمي، وتلك المستندات هي:
- نسخة من سجل الأسرة في حالة كان الطالب سعودي الجنسية.
- نسخة من الإقامة للطالب في حالة كان من الوافدين للسعودية.
- نسخة من تحصينات الطلاب الأساسية الخاصة.
- نسخة من شهادة الميلاد.
- نسخة من عقد الإيجار في حالة كان الطالب يسكن بمنزل مؤجر.
- نسخة من صك الملكية في حالة كانت الأسرة تسكن في منزل مملوك.
خطوات تسجيل الطالب في نظام نور التعليمي
عبر نظام نور التعليمي يتم تقديم الكثير من الخدمات التعليمية الإلكترونية المختلفة للطلاب وأولياء الأمور من بينها تسجيل الطلاب الجدد بالمرحلة التعليمية، ويتم تسجيل الطالب من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية أدخل إلى نظام نور الرسمي التعليمي.
- ثم بعدها سجل الدخول لحساب ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- اضغط على تسجيل دخول، ثم اختار تسجيل طالب جديد.
- املأ البيانات من رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالطالب، ثم حدد صلة القرابة، واكتب العمل الحالي لولي الأمر.
- اضغط على التالي، ثم حدد الصف الأول الابتدائي واضغط على التالي.
- املأ بيانات محل السكن واضغط على التالي.
- املأ بيانات المدرسة المرغوب إلحاق الطالب بها، ثم اضغط على مدرسة بين المدارس المتاحة.
- يتم إضافة الطالب لمقاعد الانتظار بمدرسة أخرى، حتى يتم زيادة الفرصة في قبول الطالب بالمدرسة.
- يتم التعهد بصحة البيانات، ثم اضغط على تسجيل.
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