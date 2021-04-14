استعلم عن مواعيد إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الضمان الاجتماعي

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب وذلك بعد أن جاءت تساؤلات المواطنين السعوديين المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي كثيرة جدًا، وذلك بسبب التأخير في مواعيد الصرف الخاص بالدفعة الجديدة، وهذه المنحة تقدم بشكل سنوي لكافة المستفيدين من الدعم، وجاءت هذه المساعدة تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان من أجل الحد من حالات الفقر والتصدي لها والعمل على توفير حياة معيشية كريمة لجميع المواطنين داخل المملكة، هذا بالإضافة إلى محاولة الارتقاء الاقتصادي بالمملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لك عزيزي القارئ كافة المعلومات المتعلقة بمواعيد صرف المنحة وغيرها من المعلومات التي تتطلع إلى معرفتها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة



وكانت الدفعة الجديدة من المقطوعة قد تم تأخير صرفها للمواطنين، بينما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها سوف تكون متاحة لجميع المستفيدين خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت الوزارة بأنها تتيح للجميع الاستعلام عن المواعيد من خلال النظام الإلكتروني، وذلك حتى يستطيع المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي بدون الخروج من المنزل وذلك للتسهيل عليهم.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

والآن يمكن لجميع المواطنين المستحقين للمساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية معرفة مواعيد صرف الدفعة الجديدة وإيداع المستحقات في الحسابات الخاصة بالمواطنين من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول الخاص بالمستفيد على نفس الرابط.

إدخال رقم هوية المستفيد.

إدخال رقم طلب المستفيد.

إدخال اسم المستفيد كاملًا.

سيظهر لك رمز تحقيق عليك إدخال في الخانة المحددة له.

اضغط على أيقونة استعلام.

وبعد تلك الخطوات سوف يظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة.