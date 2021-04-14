نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1443 Noor للعام الدراسي الجديد

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عمر شويل - جدة نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد القادم 1443هجريا ، حيث يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات الألكترونية عن بعد للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين مثل تسجيل الطلاب الجدد بجميع المراحل الدراسية ومنها مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولي الأبتدائية ومن خلال نظام نور يتم معرفة نتائج الطلاب ف جميع المراحل الدراسية ، ويتم أيضا من خلاله نقل الطلاب من مدرسة إلي مدرسة اخرى ويتم من خلاله أيضا تقوية نطاق التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين وإنجاز كافة المهام المطلوبة من الطلاب ومعرفة الأوراق المطلوبة لأولياء الأمور والطلبة لتتم عملية التسجيل والاستطلاع .

تسجيل الطلاب عبر نظام نور 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد التسجيل في مرحلة الرياض أطفال للعام الدراسي الجديد من خلال المنصة الإلكترونية نور ، حيث بدأ تسجيل المرحلة بداية من يوم 7 أبريل الموافق 25 شعبان ، وسيستمر التسجيل وفق عدة من الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية حيث سيتم استقبال الطلاب علي ثلاث مراحل ومستويات وفق لتاريخ ميلاد الطفل وعمره ويتم التوضيح كالتالي :

المستوي الأول ويشمل الروضات الأهلية والعالمية فقط 23 محرم 1439 والموافق 13 أكتوبر 2017 م. 22 محرم 1440 والموافق 2 أكتوبر 2018 م.

المستوى الثاني من 23 محرم 1438 والموافق 24 أكتوبر 2016 م 22 محرم 1439 والموافق 12 أكتوبر 2017 م.

المستوى الثالث من 23 محرم 1437 والموافق 5 نوفمبر 2015 م 22 محرم 1438 والموافق 23 أكتوبر 2016م .

طريقة تسجيل الطلاب ف نظام نور الإلكتروني للعام 1443

يتم تسجيل الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية :