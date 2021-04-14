غلق 9 مساجد بالمملكة العربية السعودية في 5 مناطق مختلفة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنه تم غلق 9 مساجد في 5 مناطق مختلفة ، وذلك بشكل مؤقت بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بين المصلين، فإن عدد المساجد المغلقة في كل منطقة هي 3 مساجد في العاصمة الرياض، ومسجد في منطقة الباحة، ومسجد أخر في منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مسجدين في المنطقة الشرقية، ومساجد أخرى في منطقة عسير.

كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه تم فتح 10 مساجد مرة أخرى بعد أن تم إغلاقهم للحفاظ علي المصلين، وهما مسجد في العاصمة الرياض، ومسجد في منطقة عسير، و4 مساجد في منطقة جازان، وأيضاً 3 مساجد في منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مسجد في منطقة الحدود الشمالية، وتم فتحهم بعد انتهاء أعمال الصيانة والتعقيم اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين من أنتشار فيروس كورونا المستجد، وفي خلال 65 يوم الماضية تم إغلاق 579 مسجد و فتح منهم 552 مسجد بعد الانتهاء من تعقيمهم جيداً، والآن سوف نوافي حضراتكم بمزيد من المعلومات عن ضوابط فتح المساجد، وأداء صلاة التراويح.

ضوابط أداء صلاة التراويح في المساجد

كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزير/ عبد الله طيف آل شيخ أصدر بياناً أن يتم الجمع بين صلاة التراويح والقيام مع صلادة العشاء في مدة لا تزيد عن نصف ساعة، وذلك في كل المساجد في المملكة العربية السعودية، وهذا القرار كان وفقاً لتصريحات اللجنة المخصصة لدراسة الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع أنتشار فيروس كورونا المستجد، نظراً لزيادة نسبة الخطر عند تجمع المصلين لأداء صلاة التراويح ومنع زيادة أعداد المصابين، ولقد تم الإعلان من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز علي أن تقام صلاة التراويح في الحرمين الشريفين مع تخفيفها إلى 5 تسليمات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المصلين.