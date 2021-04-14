نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عمل مؤسسة التقاعد في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً عن المواعيد الجديدة للمؤسسة خلال شهر رمضان المبارك حيث أوضحت في بيان لها أن مواعيد العمل الأساسية لخدمة المستفيدين من المؤسسة خلال الشهر الكريم و على مدار الأسبوع الكامل وجاء ذلك في إطار المواعيد المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

تحديد مواعيد العمل في المؤسسة العامة للتقاعد في شهر رمضان

وجاء هذا البيان في تغريدة للمؤسسة أوضحت فيها عبر الموقع الإلكتروني تويتر ذكرت فيه ” تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.. في خدمتكم على مدار الأسبوع خلال الشهر الكريم عبر قنوات خدمة العملاء المتنوعة”، ويفيد القرار بأن خدمة العملاء الخاصة بالمؤسسة جاهزة لخدمة المستفيدين في المواعيد المحددة واوضحت أيضا أن مواعيد العمل في القنوات الخاصة بخدمة العملاء تكون على مدار الأسبوع الكامل طوال شهر رمضان.

مواعيد العمل الأساسية خلال شهر رمضان لمؤسسة التقاعد

ذكرت المؤسسة مواعيدها الأساسية خلال شهر رمضان التي جائت كالتالي:-

تم تقسيم المواعيد الجديدة على فترتين الفترة الأولى تبدأ من يوم 1 رمضان حتى 27 رمضان وتأتي الفترة الثانية من يوم 28 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم وفقاً لما يلي:-

من 1 رمضان وحتى 27 رمضان تبدأ فترة العمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً للفترة الصباحية ومن الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى 1 صباحاً.

يوم الجمعة من الساعة 9.30 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً.

من يوم 28 رمضان حتى نهاية الشهر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد في شهر رمضان

وأضافت المؤسسة أنها سوف تواصل خدمة المستفيدين خلال الشهر الكريم وفقاً للمواعيد التي ذكرتها ومن خلال القنوات الخاصة بخدمة العملاء كما يمكنك الآن التعرف على بقية القرارت من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة والاطلاع على القرارات الجديدة التي تصدرها المؤسسة.