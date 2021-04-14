نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل ويسترن يونيون في شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول شهر رمضان المبارك واختلاف مواعيد الفتح والإغلاق لكل المنشأت تسائل العديد من الناس عن مواعيد عمل شركة ويسترن يونيون الشهيرة في المملكة العربية السعودية في رمضان فهذه الشركة يتعامل معها العديد من الأشخاص ولها عملائها الكثيرين ،فتابعونا في هذا المقال لمعرفة أوقات العمل بالإضافة إلى ميعاد أجازة العيد في تلك الشركة.

مواعيد عمل ويسترن يونيون

نبذة عن الشركة وفروعها:

تعد تلك الشركة من أشهر الشركات على مستوى العالم لتحويل الأموال والتعاملات المالية والتي تعمل على إنجاز جميع أعمالك المالية وتحويلاتك داخل المملكة وخارجة طوال أربع وعشرين ساعة.

تتم عملية التعامل أو التحويل المالي مع تلك الشركة عن طريق الذهاب لأقرب فرع وطلب تحويل المال وهي عملية لا تحتاج إلى أن يكون لديك حساب بنكي أو عن طريق التحويل الأونلاين من الإنترنت والذي يتطلب أن يكون لك حساب لإتمام العملية.

تنتشر فروع تلك الشركة في أماكن متعددة في المملكة العربية السعودية من أشهر فروعها:

فرع الرياض شارع العليا المنطقة المركزية.

فرع الرياض الشميسي 148 شارع الشميسي امام وسط الرياض.

الرياض السلمانية 164 شارع الامير نايف بجوار تحويل الراجحي.

المستشفي العسكري 140 شارع ابو بكر الرازي.

فرع طريق الملك فهد 190 طريق الملك فهد.

فرع جدة حي البغدادية طريق الملك خالد.

فرع جدة حي الجامعة شارع بن لادن.

فرع المدينة المنورة المنطقة الغربية والجنوبية عثمان بن عفان.

فرع المدينة المنورة طريق الحزام.

مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان:

تبدأ أوقات العمل في رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً وذلك طبقاً لقرار البنك المركزي السعودي.

تبدأ أجازة العيد في نهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان وهو ما يوافق 11 مايو لتنتهي في اليوم الرابع من شوال.