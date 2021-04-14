طريف الأطول وجازان الأقصر.. تعرَّف على عدد ساعات الصوم في المدن السعودية

تختلف عدد ساعات الصيام في مختلف الدول بحسب اختلاف المواقيت، كذلك داخل الدولة الواحدة تختلف ساعات الصيام بفروق بسيطة بين مدينة وأخرى، حيث تختلف عدد ساعات الصيام داخل المملكة العربية السعودية بين عدد من مدنها وهذا ما نتحدث عنه خلال هذا الموضوع.

أطول وأقصر عدد ساعات للصيام في المملكة العربية السعودية

وُجد أن سكان طريف سيتعين عليهم صوم العدد الأكبر من الساعات في اليوم الأول واليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، حيث سجلت هذه المدينة والتي تقع على حدود السعودية من جهة الشمال أطول عدد ساعات للصيام، في حين سجل محافظة جازان الواقعة في جنوب السعودية عدد الساعات الأقل هذا العام، حيث يصوم سكان طريف في أول أيام شهر رمضان حوالي 14 ساعة و 21 دقيقة وهي أطول فترة داخل السعودية، وفي اليوم الأخير سيصومون 15 ساعة و 17 دقيقة، أما سكان جازان فيصومون عدد ساعات ألا في السعودية، حيث تصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك نحو 13 ساعة و 21 دقيقة، أما اليوم الأخير سيصومون 14 ساعة و 14 دقيقة.

عدد ساعات الصوم في مدن السعودية

في مدينة الرياض العاصمة سيقضي الصائمون حوالي 14 ساعة و دقيقتين في اليوم الأول أما في اليوم الأخير ستصل عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و 44 دقيقة، وفي مدينة مكة المكرمة ستصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأول إلى 13 ساعة و 54 دقيقة، بحيث تكون عدد الساعات في اليوم الأخير 14 ساعة و 30 دقيقة، أما في المدينة المنورة فستبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك حوالي 14 ساعة و دقيقتين، وفي اليوم الأخير منه يقضون 14 ساعة و 43 دقيقة في الصيام، وفي محافظة نيون ستبلغ عدد ساعات الصوم ما يقارب من 14 ساعة و 4 دقائق في اليوم الأول، أما في اليوم الأخير ستبلغ 14 ساعة و 53 دقيقة.