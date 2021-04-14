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عمر شويل - جدة توفير راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، في هذه الفترة ينتظر جميع مستحقي راتب الضمان الاجتماعي الآن موعد صرف راتب شهر رمضان من الضمان الاجتماعي لشراء مستلزمات الشهر الكريم والتي لا يخلو أي بيت منها في هذا الشهر، حيث أن الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية ينتظرون توفير راتب شهر رمضان من الضمان الاجتماعي ليسارعوا بالتجهيز لشهر رمضان، وقامت وزارة الموارد البشرية بتحديد يوم معين بكل شهر من الشهور الميلادية لنزول راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

ميعاد نزول راتب شهر رمضان من الضمان الاجتماعي

ذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي العامة بأن راتب الشهر الكريم سيتم توفيره للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمشيئة الله في الأول من الشهر الهجري شهر رمضان ووفقًا للتاريخ الميلادي فهو الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الحالي، وبذلك لم تتأخر السعودية عن توفير المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي للتسوق لشهر رمضان بالاحتياجات المطلوبة لهذا الشهر المبارك والتمكن من اللحاق بأفضل العروض التي تقدم في الكثير من الأسواق التجارية بالسعودية بمناسبة شهر رمضان.

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

وقد يرغب بعض المواطنين بالتعرف على موعد الضمان الاجتماعي والتعرف على مبلغ معاش الضمان الاجتماعي والكثير من المعلومات المتعلقة بذلك، ولهذا السبب قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير الطريقة التالية للاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي:

زيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية.

نبحث عن تبويب الخدمات الإلكترونية لنختر منها تبويب دليل الخدمات.

يظهر زر خاص بالخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نختر منها معاش الضمان.

وبعد ذلك يجب تسجيل البيانات المطلوبة من الموقع والتأكد من صحتها والضغط على زر الاستعلام للتعرف على المعلومات المرغوبة.

فئات الضمان الاجتماعي المستحقة للمعاش

جاء برنامج الضمان الإجتماعي بالسعودية كواحد من واجبات المملكة العربية السعودية تجاه المواطنين وحرصًا منها على تلبية احتياجات المواطنين وخاصةً الفئات التالية مثل المطلقات والأرامل أو الايتام أو مجهولي النسب والعديد من الفئات الأخرى ذات الدعم المنخفض والتي تحتاج لمعاش الضمان الاجتماعي.