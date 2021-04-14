نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات في السعودية 2021 وعروض تخفيضات على أشهر الماركات بمناسبة رمضان 1442 في المقال التالي

أسعار السيارات في السعودية 2021، من الموضوعات ذات البحث العالي والمستمر، نظراً لاهتمام شريحه كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة أفضل أنواع السيارات وأسعارها والإمكانيات التي تتوافر بها، بالإضافة للعروض التي يتم تقديمها على أسعار أشهر الماركات، نحن من خلال موقعنا ثقفني سنحاول تقديم أفضل المعلومات عن هذا الموضوع ونقدمه لمتابعينا الكرام خلال السطور التالية. أسعار السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية لأشهر الماركات سعر سيارات ماركة تويوتا في السعودية يتراوح من 52,258 ريال سعودي حتي 205,272 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة هيونداي في السعودية يتراوح من 53,350 ريال سعودي حتي 142,285 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة بنتلي السعودية يتراوح من 1,102,200 ريال سعودي حتي 1,925,000 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة فورد في السعودية يتراوح من 48,549 ريال سعودي حتي 275,000 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة شفروليه في السعودية يتراوح من 53,790 ريال سعودي حتي 218,900 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة بي إم دبليو في السعودية يتراوح من 181,500 ريال سعودي حتي 647,900 ريال سعودي.

سعر سيارات ماركة ميتسوبيشي في السعودية يتراوح من 34,099 ريال سعودي حتي 124,740 ريال سعودي.

سعر سيارات أستون مارتن في السعودية يتراوح من 777,858 ريال سعودي حتي 1,386,462 ريال سعودي.

سعر سيارات أودي في السعودية يتراوح من 189,090 ريال سعودي حتي 925,650 ريال سعودي.

سعر سيارات بورش في السعودية يتراوح من 247,940 ريال سعودي حتي 574,420 ريال سعودي.

سعر سيارات جينيسيس في السعودية يتراوح من 168,630 ريال سعودي حتي 486,750 ريال سعودي.

سعر سيارات فيات في السعودية يتراوح من 41,250 ريال سعودي حتي 76,115 ريال سعودي.

سعر سيارات هوندا في السعودية يتراوح من 87,665 ريال سعودي حتي 173,135 ريال سعودي. أشهر عروض التخفيضات على السيارات في رمضان 1442 بنك الراجحي وشركة فاو يقدموا عرض تخفيض على سيارة فاو بستن T77 2021Specs، يبدأ العرض من 12 أبريل الجاري حتي 12 مايو 2021.

شركة كيا الجبر بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري يقدموا عرض تخفيض على سيارة كيا سيلتون LX 2020 وسيارة كيا تيلورايد LX 2021، سيارة كيا سيراتو L 2020، سيارة كيا K5 2021 LX في الفترة من 11 أبريل الجاري حتي 12 مايو 2021.

الوعلان جيلي بالتعاون مع بنك الراجحي يقدموا عرض تخفيض على سيارات جيلي بين راي Basic 2021، جيلي كول راي Basic 2021، جيلي ازكارا Comfort 4×2 2021، خلال الفترة من 12 أبريل الجاري حتي 12 مايو 2021.

الوعلان هيونداي عرض تخفيضات على سيارات هيونداي كونا Smart 2021، هيونداي سوناتا Smart 2021، هيونداي سنتافي GL 2.5L 4X2 2021، هيونداي أزيرا Smart 2021، خلال الفترة من 11 أبريل الجاري حتي 15 مايو 2021. الوسوم عمر شويل - جدة أسعار السيارات في السعودية 2021 وعروض تخفيضات على أشهر الماركات بمناسبة رمضان 1442 error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار السيارات في السعودية 2021 وعروض تخفيضات على أشهر الماركات بمناسبة رمضان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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