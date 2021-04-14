إدارة بايدن توافق على بيع الإمارات طائرات “F 35”

بلادي – الرياض : وافقت الإدارة الأمريكية على بيع دولة الإمارات صفقة أسلحة تزيد قيمتها على 23 مليار دولار، وتتضمن طائرات متطورة من طراز إف 35. وأفادت مصادر بحسب وكالة “رويترز” بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونجرس بموافقتها على المضي قُدماً في الصفقة. بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستواصل مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين بخصوص استخدام تلك الأسلحة. وكانت إدارة بايدن قد علقت الصفقة التي وافقت عليها إدارة ترامب، وذلك من أجل مراجعتها، قبل أن تتخذ القرار بإبرامها.

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