منح “ريل سينما” رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما في المملكة

بلادي – الرياض :
منحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المشغّل “ريل سينما” التابعة لشركة إعمار، الترخيص الـ11 لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع؛ من أجل توفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وخلق فرص وظيفية.
وأضافت أن قراراتها ستساهم في تمكين الأفلام السينمائية المحلية، وتطوير صناعة السينما، وتعزيز وصولها لكل مدن ومحافظات المملكة.
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