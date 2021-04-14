دراسة حديثة: 35% من الموظفين السعوديين مصابون بالأرق و15% يتناولون حبوباً منومة

بلادي – الرياض :

توصلت دراسة علمية حديثة، إلى انخفاض جودة النوم لدى 37.5% من الموظفين السعوديين، وأن 35.5% من الموظفين يرجح إصابتهم بالأرق؛ حيث يحتاجون لأكثر من نصف ساعة للدخول في النوم.

وقال استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، إن الدراسة التي نشرت في دورية طبيعة النوم وعلومه، بحثت تأثير جودة النوم وزيادة النعاس أثناء النهار على الموظفين السعوديين، لافتاً إلى أن 15% من عينة البحث أفادوا بأنهم يشعرون بنعاس متوسط إلى شديد أثناء النهار ما قد يضاعف خطر الوقوع في حوادِث السير، أو العمل بنحو خمسة أضعاف.

وأبان أن 24% من عينة البحث سبق وأن وقعوا في أخطاء أثناء العمل بسبب مشكلة متعلقة بالنوم خلال الثلاثة أشهر السابقة للدراسة، وأن 15% سبق وتناولوا حبوباً مساعدة على النوم، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أن الدراسة توصلت إلى أن تناول الحبوب المنومة يؤدي لزيادة الأخطاء أثناء العمل إلى ما قد يصل للضعف.

وأوضح أن لاضطرابات النوم وزيادة النعاس أثناء النهار أثراً كبيراً على صحة المجتمع واقتصاد الدولة، ما يستدعي البحث عن حلول لتخفيف هذه التأثيرات السلبية.

ودعا لإنشاء مركز وطني مستقل لطب النوم؛ لتحسين حياة الناس من خلال الحصول على نوم أفضل لتحقيق القدر الأمثل من الصحة وجودة الأداء، وذلك بالتركيز على: تعزيز صحة النوم وتثقيف المجتمع، وتقديم المشورة العلمية بناءً على آخر ما توصل له الطب في مجال اضطرابات النوم، وإجراء الأبحاث الطبية المتخصصة في طب النوم.

وأشار الشريف إلى أن العمل بالورديات غير المنتظمة، التي تكون تارة في الصباح وأخرى في المساء، قد يؤثر على الصحة العامة للبعض؛ على الرغم من أنه نظام تحتاجه كثير من الجهات كالمستشفيات والقطاعات الأمنية والخدمية، مشيراً إلى أن نظام الورديات قد يناسب البعض أكثر من غيرهم.