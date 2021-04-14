المسند: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة.. والسحب تتشكل اليوم فوق هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، مؤكدا أن بعض السحب المتفرقة تتشكل اليوم (الأربعاء) فوق أجزاء من بعض المناطق.
وأوضح المسند أن السحب تتشكل اليوم فوق أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، وعسير، وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من غربي نجران وشرقي جازان، قد يهطل منها أمطار متفرقة.
وأضاف أن الأجواء لا تزال مغبرة على أجزاء من وسط وشمال الرياض والقصيم، متوقعا أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى.
وأشار إلى أن تشكل السحب الركامية في فصل الربيع يقترن عادة بوجود الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.
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