سفارة المملكة في الولايات المتحدة تكرم منسوبي قسم شؤون السعوديين

بلادي – الرياض :
كرمت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، منسوبي قسم شؤون السعوديين بالسفارة، على جهودهم المستمرة لخدمة الرعايا السعوديين، في ظل جائحة كورونا.
وقال نائب رئيس البعثة، بسفارة المملكة، سامر الخراشي، إنه تشرف بتكريم المنسوبين نيابة عن السفيرة ريما بنت بندر، على ما يبذلونه من جهود مستمرة في خدمة الوطن.
وقدم الخراشي الشكر لمنسوبي السفارة على عملهم، رغم صعوبات وتحديات الجائحة، متطلعًا لمزيد من العطاء.
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