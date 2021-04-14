“الحقيل” يُعلق على موافقة “الوزراء” على تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

بلادي – الرياض :

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات.

وتضمنت التعديلات تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

والمرحلة الثالثة تضم الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

كما اشتملت التعديلات على إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

وتقدم الحقيل بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.