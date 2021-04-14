نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة للتمويل الشخصي وطريقة الحصول على قرض بأسهل الإجراءات وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة للتمويل الشخصي ، يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على قرض، بأسهل الإجراءات وبدون تحويل الراتب على منصة سلفة الإلكترونية للتمويل الشخصي، حيث تعمل المنصة على توفير القروض لعملائها بأبسط الإجراءات وأسها الطرق، وذلك دون الحاجة إلى تحويل راتب العميل، وسرعة إعطاء الموافقة على القرض في مدة لا تتجاوز 10 دقائق من إرسال العميل لطلب السلفة، وهي أول منصة إلكترونية في المملكة العربية السعودية تحصل على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأدركت مؤسسة سلفة للتمويل العقاري إلى حاجة بعض المواطنين في المملكة إلى قرض شخصي سريع وطارئ وبخطوات سهلة وسريعة، فقامت بتوفير هذه الخدمة لعملائها، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نلقي الضوء بالتفصيل على المنصة.

منصة سلفة للتمويل الشخصي

تقدم مؤسسة سلفة للتمويل العقاري، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للحصول على القرض، بإجراءات بسيطة وميسرة وبأسرع وقت ممكن، وتوفر مبالغ تبدأ من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال، وتسمح للعميل بالاختيار من أنظمة كثيرة للسداد، على حسب استطاعته وقدرته على السداد.

مميزات قرض سلفة

القرض متفق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تحصل منصة سلفة الإلكترونية على هامش ربح تنافسي.

يتم الحصول على القرض بأسها الطرق وفي أسرع وقت.

لا يتم تحويل الراتب الشهري للعميل.

يتم على الفور بعد إرسال الطلب من قبل العميل إيداع المبلغ في حساب العميل على المنصة.

تتم الموافقة بشكل سريع بعد استيفائها كافة الشروط وتقديم كافة المستندات المطلوبة.

رابط منصة سلفة

يستطيع العميل الراغب في الحصول على قرض سريع، من خلال منصة سلفة وبعد تقديم المستندات اللازمة، وبعد توافر الشروط اللازمة فيمن يرغب في الحصول على القرض، الدخول على رابط منصة سلفة وملء الاستمارة وإرفاق كافة المستندات، ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على إرسال لكي يتم إرسال الطلب والبت فيه، وإرسال رسالة للعميل بالموافقة على الطلب.