نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية السعودية 2021 والمستندات المطلوبة للتجنيس في المقال التالي
شروط الحصول على الجنسية السعودية يلجا إليها الكثير من المقيمين والأجانب الوافدين إلى المملكة للاستمتاع بمميزات الجنسية السعودية الممنوحة لمواطني المملكة، وتمنح الجنسية السعودية لمواليد المملكة من أب سعودي أو أم سعودية أو المولود داخل المملكة لاب مجهول، حيث يحاول الكثير من المقيمين مؤخرًا معرفة شروط التجنس بالجنسية السعودية بعد أن أعلنت السعودية عن حاجتها لمهارات في مختلف التخصصات ومنحتهم أيضًا الجنسية السعودية مما أدي إلى حرص الكثير لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التجنيس، كما يمكن معرفة أيضا شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي وشروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية وطريقة تقديم طلب التجنيس والأوراق المطلوبة.
شروط الحصول على الجنسية السعودية 2021
- يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد.
- أن يكون مقيم بالمملكة باستمرار لمدة لا تقل عن العشرة سنوات
- لديه دخل ثابت موثق بالأوراق.
- وجود جواز سفر ساري الصلاحية.
- سليم صحيا ولا يعاني من مشكلات عقلية
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يتم مقاضاته أو سجنه لارتكاب جرائم غير أخلاقية لأكثر من ستة أشهر.
- أن يكون الوافد مقيمًا بشكل قانوني في المملكة.
- يجب أتقان اللغة العربية القراءة والكتابة والمحادثة.
- لديه دخل ثابت موثق بالأوراق.
- أن يكون صاحب مهنة جيدة تدعم الاقتصاد.
الأوراق المطلوبة للتجنيس في السعودية
- يجب أن يحمل الأجنبي جواز سفر غير منتهي الصلاحية.
- تعبئة النموذج 64.
- إحضار صور شخصية مختومة من إدارة الجنسيات.
- يجب إحضار شهادة ميلاد أصلية من المملكة العربية السعودية.
وانه بمجرد تقديم جميع المستندات المطلوبة سيطلب من لجنة مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها للشروط المقررة حيث يتم قبول هذه المستندات فقط من قبل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية السعودية.
شروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية 2021
- أن يكون المولود لأب وأم من الجنسية السعودية.
- المولود خارج السعودية لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
- الطفل اللقيط أو مجهول النسب المولود على أراضي المملكة.
- أما عن استثناءات منح الجنسية والتي تم إصدارها في 2021:
- المولود داخل المملكة العربية السعودية لأبوين أجنبيين.
- المواليد داخل المملكة من أم سعودية وأب أجنبي.
- المولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية ويكون للمولود حق اختيار الجنسية السعودية إذا توافر الشروط.
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