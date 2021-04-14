الحج والعمرة تُحدد خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمعتمري الخارج

أوضحت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين، وحددت الوزارة آليات وضوابط إصدار التصاريح لهؤلاء المواطنين، حيث حددت الوزارة عدد من الشروط لأداء فريضة العمرة من أهمها أن يكون المعتمر قد تم تحصينه بأحد أنواع اللقاح المعتمدة بالمملكة وهى لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو جونسون قبل الحصول على التصريح اللازم لأداء العمرة.

خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمواطني الخارج

التوجه إلى مركز “عناية” فى مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء فريضة العمرة.

يتم إجراء التحقق من حالة التحصين ضد فيروس كورونا وذلك بحسب نوع اللقاح المعتمد فى المملكة العربية السعودية “فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو جونسون”.

يتم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به والتأكد فى ارتدائها خلال تواجده فى مركز “عناية” بمكة المكرمة، وتوجيه المعتمر إلى مركز تجميع الشبكية.

يتم إبراز الأسورة عند وصول المعتمر إلى مركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصاريح المطلوب الحصول عليها لأداء فريضة العمرة.

يتم الالتزام بتاريخ العمرة وفترة العمر المخصصة للمعتمر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل طريقة الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل من خلال تطبيق “اعتمرنا” وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:-