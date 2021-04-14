نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج والعمرة تُحدد خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمعتمري الخارج في المقال التالي
أوضحت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين، وحددت الوزارة آليات وضوابط إصدار التصاريح لهؤلاء المواطنين، حيث حددت الوزارة عدد من الشروط لأداء فريضة العمرة من أهمها أن يكون المعتمر قد تم تحصينه بأحد أنواع اللقاح المعتمدة بالمملكة وهى لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو جونسون قبل الحصول على التصريح اللازم لأداء العمرة.
خطوات وضوابط إصدار تأشيرات العمرة لمواطني الخارج
- التوجه إلى مركز “عناية” فى مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء فريضة العمرة.
- يتم إجراء التحقق من حالة التحصين ضد فيروس كورونا وذلك بحسب نوع اللقاح المعتمد فى المملكة العربية السعودية “فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو جونسون”.
- يتم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به والتأكد فى ارتدائها خلال تواجده فى مركز “عناية” بمكة المكرمة، وتوجيه المعتمر إلى مركز تجميع الشبكية.
- يتم إبراز الأسورة عند وصول المعتمر إلى مركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصاريح المطلوب الحصول عليها لأداء فريضة العمرة.
- يتم الالتزام بتاريخ العمرة وفترة العمر المخصصة للمعتمر.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل طريقة الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل من خلال تطبيق “اعتمرنا” وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:-
- الدخول على تطبيق “اعتمرنا” او تطبيق “توكلنا” المخصصين لإصدار تذاكر وسائل النقل.
- يتم الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات” واختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص.
- يتم إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية، حيث تظهر شاشة إتمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة.
- من خلال صفحة الإعدادات يتم الضغط على “تذاكر النقل” فتظهر تفاصيل تذاكر النقل بالكامل.
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