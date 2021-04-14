إرشادات وقواعد اختبارات المرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة مدرستي أوضحت الإدارة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة مكة المكرمة مجموعة من الإرشادات الهامة والقواعد التي يجب التزام الطلاب باتباعها عند الاستعداد لخضوع أداء اختبارات المرحلة الابتدائية عن بعد، كما شاركت الإدارة العامة للتعليم عبر حسابها الإلكتروني بموقع تويتر في تغريده استعدادات متكاملة لليوم الثاني على التوالي لاختبارات المرحلة الابتدائية في 632 مدرسة بتعليم مكة يدرس بها أكثر من 194 ألف طالب وطالبة لضمان أداء الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي، والتي تعتبر من أهم منصة في مرحلة التعليم عن بعد التي أقرتها وزارة التعليم السعودي في بداية العام الدراسي الجديد 1442.

إرشادات وقواعد اختبارات المرحلة الابتدائية عن بُعد

وأوضحت وزارة التعليم عبر منصة مدرستي أنه يجب عند الاستعداد لأداء الاختبارات عن بعد مراعاة المتطلبات والأمور التالية بدقة وهي:

يجب الحرص على الجلوس في مكان هادئ وبوضعية تشعرك بالراحة. ضرورة قرأة أسئلة الاختبار بتمهل وتمعن ولا تترك أي سؤال دون جواب. قم بالضغط خارجًا لتثبيت الإجابة وعدم تغييرها عند الضغط على الإجابة. لابد من مراجعة إجاباتك قبل الإرسال ولا تتعجل. يجب الحفاظ على على الكتاب المدرسي. يجب علي الطالب التأكد من جاهزية الاتصال بشبكة الأنترنت قبل الاختبار بوقت كاف. التأكد من دخول الاختبار بالحساب الشخصي في منصة مدرستي. يلتزم الطالب بالحضور في الوقت المحدد للاختبار. يجب علي الطالب رفع يدك عند السؤال.

شروط ألية ومواعيد حضور منسوبي التعليم خلال رمضان

أوضحت وزارة التعليم السعودي أن دوام منسوبي وزارة التعليم في شهر رمضان سيكون خمس ساعات يوميًّا تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في الرابعة والنصف عصرًا، وأشارت المصادر إلى استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في مقار العمل في المستوى الاحترازي الأخضر لمنع تفشي وباء كورونا، وفق الشروط التالية:

يشترط أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25% من موظفي الجهة. لابد من استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بُعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة. تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهات الحكومية. يشترط استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن. استمرار العمل بتعليق البصمة.

مواعيد العمل في شهر رمضان 1442

قامت وزارة التعليم بتقسيم حضور الموظفين إلى مقار العمل على ثلاث مجموعات، يفصل بينها ساعة؛ بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان للعام 1442هـ، وتكون المجموعة الأولى: 9.30 – 14.30، المجموعة الثانية من 10.30 – 15.30، المجموعة الثالثة: 11.30 – 16.30، كما شددت وزارة التعليم على منسوبيها ضرورة التقيد بما ورد في التعميم وأنها ستحيطهم بما يستجد حال تطلب الوضع أي تعديل بهذا الشأن، كما أوضحت خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد.