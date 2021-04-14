نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وأسباب توقف صرف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للمستفيدين من الرواتب التي تمنحها وزارة التضامن لعدد من المستحقين داخل المملكة لتعينهم على عيش حياة أفضل، فتلك الفئة لا تمتلك ما يكفيها لعيش حياة كريمة ويتم عمل تحديثات كل فترة للبرنامج، كما يتم منح المستحقين بعد التأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالبرنامج، فقد حددت الوزارة الفئة التي تستحق الدعم الكامل والتي سنقوم بذكرها خلال السطور القادمة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

قام مجلس الوزراء بالموافقة على جميع التحديثات التي أضافتها وزارة الموارد البشرية مع ضمان تطبيق نفس البرنامج القديم على الفئة التي تنطبق عليها الشروط مع تقديم خطة متكاملة الأركان ليتم تنفيذ البرنامج الجديد بالكامل، مع فتح باب التقديم للالتحاق بالبرنامج الجديد ليتم مراجعة البيانات وتضمين المستحقين بالبرنامج، وقد جاءت الشروط للحصول على المنحة على النحو التالي:-

أن يكون المتقدم أحد أبناء المملكة العربية السعودية ويقيم فيها بصورة دائمة.

أن يكون العائد الكلي للدخل لا يتجاوز العائد الذي يحصل عليه المستفيد كمعاش.

مع ضمان تطابق المؤهل وجميع البيانات الأخرى.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي

يتوقف المعاش نتيجة تقديم معلومات من قبل المستفيد غير صحيحة، وقد يتأخر المستفيد عن موعد تحديث البيانات خلال المدة المطلوبة من قبل الوزارة، وقد يكون السبب الرئيسي للتوقف عن الصرف هو عدم البحث عن عمل وعدم إثبات الأوراق الرسمية الخاصة به في المنصات التابعة للعمل.

حيث أكدت الوزارة على أن ضرورة أن تكون البيانات التي يتم تقديمها أثناء التسجيل صحيحة، وذلك حيث يقوم المسؤولين بمراجعة كافة البيانات التي يتم إدخالها ومقارنتها مع الواقع، كما يجب إرفاق كافة المستندات التي يتم طلبها أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني.