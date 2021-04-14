موعد آذان المغرب بالسعودية وتوقيت الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان

تزداد عملية البحث والسؤال في هذه الأوقات من كل عام عن موعد أذان المغرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بسبب حلول شهر رمضان إعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير، وباعتبار أن موعد أذان المغرب هو موعد الإفطار عند المسلمين ورغبة من الصائمون في ترتيب أعمالهم اليومية وحاجاتهم الضرورية وإعداد مائدة الطعام والأفكار قبل أذان المغرب هذا ما يدفعهم للبحث والسؤال عن ميعاد آذان المغرب، الوقت خاص تكون التساؤلات والبحث من الأشخاص المغتربين القادمين كلمة أو المدينة المنورة لمعرفة مواعيد الأذان، فيجب علينا كمسلمين أن نظام كل دقيقة وكل ساعة في نهار رمضان بأن تستغفر ونذكر الله ونتلو القرآن لأنه شهر كريم على الله وفيه يضاعف الأجر والثواب والدائم يجزئ خير الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله أخفى ثواب الصيام لعظمه.

موعد آذان المغرب في السعودية

يحين أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:40 كما يحين الأذان في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:43، وتختلف باقي مدن ومحافظات المملكة بعض الشيء زيادة ونقصانًا حسب الموقع الجغرافي لها، ونعرض لكم جدول مواعيد الصلاة في بعض المدن السعودية.

سنة النبي عند أذان المغرب

النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يؤذن المغرب وهو صائم كان يفطر بثلاث تمرات ثم يقيم الصلاة ويؤديها ويصلي السنة وبعد الأفراد من أداء الصلاة يتناول وحبة الإفطار، وقد نصح الأطباء باتباع هذا الهدي لأنه يساعد في عدم الإكثار من تناول الطعام حيث أن سكر الثلاث تمرات سعراته الحرارية تصل للدماغ وتعطي إحساس نسبى بالشبع الأمر الذي يساهم في التقليل من وجبة الإفطار وعدم تناولها بنهم، وهذه هي سنة الرسول في الإفطار حيث كان يعجل الفطور ويؤخر السحور، وكان يدعو الله في لحظة الإفطار لأنه من الدعاء المستجاب وقت الإفطار.