نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور العديد من التساؤلات حول موعد صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فالأغلبية العظمي من المواطنين تنتظر بدء صرف المكرمة الملكية والتي يتم صرفها خلال شهر رمضان الجاري وذلك لفئة معينة من الناس لمساعدتهم في ظروف المعيشة والحياة الصعبة التي يعاني منها الأغلبية من الناس ونظراً لهذه الظروف قرر الملك سلمان بن عبد العزيز رفع بعض الأعباء عن بعض الأشخاص من خلال صرف المكرمة الملكية لهم.

مواعيد صرف المكرمة الملكية

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن أن المكرمة سوف يتم صرفها وإيداعها في حسابات المستحقين خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد أن تم الإعلان عن صرفها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للفئات المستحقة وهم كالآتي:

يتم صرف المكرمة الملكية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض تمنعهم من العمل

الأشخاص الذين فقدوا أهاليهم وأصبحوا بلا مأوى أو مُعين .

المرأة التي تركها زوجها دون عائل أو دخل تعتمد عليه وينطبق ذلك على كل امرأة سواء كانت مطلقة أو أرملة.

الشخص الطاعن في السن يكون مستحق لهذه المكرمة الملكية.

قيمة المكرمة الملكية في السعودية

يتم صرف المكرمة الملكية للمواطنين بالمملكة بناءا على قرارات وتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يتم صرف المكرمة الملكية بقيمة 1000 ريال سعودي كحد أقصى لفئات معينة من الناس و 500 ريال سعودي لفئة أخرى من الناس وتكون قيمة المكرمة محددة على حسب معيشة الشخص وعلى حسب ظروفه الصحية، ومدى قدرته على العمل وإذا كان يستطيع أن يمارس أي وظيفة مناسبة له ولأسرته.

ويتم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك سواء كان في بدايته أو قبل نهاية هذا الشهر العظيم بفترات قليلة، وفقا لرؤية الحكومة السعودية.