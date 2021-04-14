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عمر شويل - جدة خطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين عبر وزارة الحج و العمرة وضحت وزارة الحج والعمرة آلية وخطوات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين، وقد اعلنت الوزارة في وقت ماضي عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر في تغريده جاء فيها آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين، كما تهدف وزارة الحج والعمرة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف ،وتهيئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ، رعاية لهم واهتماماً بهم والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

خطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين

وقد جاءت خطوات إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة كالتالي:

التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة. التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة. يجب علي المعتمر إبراز الأسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح. علي المعتمر لالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له.

طريقة الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل عبر تطبيق اعتمرنا

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

علي المعتمر إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا. قم بالضغط على خدمات النقل من صفحة (حجز الخدمات). علي المعتمر اختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص. سوف يظهر للمعتمر شاشة لإتمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة. سوف يظهر للمعتمر تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على (تذاكر النقل).

خطوات استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا

أن يقوم المعتمر بالتوجه إلى (الخدمات). قم بالنقر على إصدار التصاريح من (خدمات الحج والعمرة). علي المعتمر تحديد نوع التصريح (عمرة). قم بإدخال الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق. عليك تحديد التاريخ والوقت. أن يقوم المعتمر بتحديد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم الضغط على (الموافقة) على الإقرار. وأخيرا يمكن للمعتمر استعراض التصريح.

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت إنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين.