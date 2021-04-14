نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في كيان تكسي | رقم كيان تكسي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة كيان من الشركات الهامة في مجال النقل والمواصلات في المملكة والتي تعمل على تقديم الخدمات الخاصة بالنقل في كافة أنحاء المملكة وتتيح الشركة فرصة للتسجيل في كيان للعمل كابتن تاكسي بكل سهولة من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال التطبيق الخاص بها، وفق مجموعة من الشروط التي نتعرف عليها في التالي.

شروط التسجيل في كيان تكسي

يتمكن الراغبين من السعوديين من التسجيل في شركة كيان للعمل كشريك في الشركة من خلال موقع الشركة أو من خلال التطبيق وفق مجموعة من الشروط الهامة التي وضعتها الشركة ومنها:-

الشروط الخاصة بالمتقدم للعمل ومنها العمر لا يقل عن 18 عام ولديه رخصة قيادة سارية صالحة المفعول.

أن تكون المركبة حديثة ولم يمر على الموديل الخاص بها خمس سنوات.

تكون السيارة مملوكة للمتقدم أو لديه تفويض عليها للاستخدام في كيان.

تقديم المرفقات المطلوبة ومنها رخصة القيادة، والهوية الوطنية واستمارة السيارة وكذلك التأمين على السيارة.

أن تكون الأوراق المقدمة جميعها سارية المفعول.

أن يتوفر في السيارة أدوات التعقيم ثل معقم الجل والمناديل.

يتم الحضور إلى اجتماع القبول حسب الموعد المحدد.

تحميل تطبيق كيان

يتمكن الجميع من تحميل تطبيق كيان سواء العملاء لطلب السيارات الخاصة بالتوصيل من كيان أو للراغبين في العمل في شركة كيان كابت من خلال التسجيل في تطبيق كيان على الهاتف المحمول ويمكن تحميل التطبيق من خلال التالي:-

رابط تحميل تطبيق كيان لهواتف الأندرويد.

رابط تحميل تطبيق كيان لهواتف الأيفون.

يتم تحميل التطبيق وتسجيل حساب على التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة على التطبيق ثم تلقي رسالة الموافقة.

وتعتبر شركة كيان تاكسي من الشركات الحديثة في مجال النقل الخاص والتي تقدم خدماتها من العام 2016 وحتى الآن وتستوعب الكثير من العمالة السعودية، وتقدم خدمات النقل لكافة الأفراد في المجتمع السعودي من مواطن أو مقيم ويمكن التسجيل من خلال تطبيق تطبيق كيان على الهاتف المحمول.

رقم كيان تكسي الموحد في السعودية

وفرت شركة كيان تاكسي للنقل رقم خدمة العملاء الذي يسهل من خلاله التواصل مع مزودي الخدمة للاستفسار أو تقديم شكوى من الخدمة أو غيره من الخدمات الخاصة بالشركة ويمكن الاتصال على الرقم الخاص بالشركة من كافة شبكات الاتصال على الرقم التالي” 920009771.

التسجيل في كيان كابتن

دائما تستوعب شركة كيان العديد من العمالة السعودية وتضع الشركة مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها الانضمام للعمل كابتن تاكسي في الشركة كما يتم التسجيل من خلال موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق كيان على هواتف الأندرويد والآيفون ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:-