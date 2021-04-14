نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بإيداع نقدي فوري وبدون تحويل الراتب وشروط ميسرة وغير معقدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بإيداع نقدي فوري وبدون تحويل الراتب أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرون الذين يسعون للحصول على تمويل شخصي سريع بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وإجراءات سريعة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة سعودي تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لتقديم منتجات تمويلية شخصية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد ، وتتيح منصة سلفة الإلكترونية للأفراد إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب والحصول على الموافقة الفورية واستلام مبلغ التمويل في أي وقت ومن أي مكان ومن أي مدينة أو قرية في المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية. مميزات تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب منتج متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. تعطي منصة سلفة الإلكترونية موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي وذلك فور التقدم بالطلب ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المنتج بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى له. تعمل منصة سلفة على سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بطالب التمويل فور التأكد من استكمال كافة المستندات. توفر منصة سلفة الإلكترونية الفرصة للأفراد للتقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي من خلال الرابط الإلكتروني للتمويل عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة. يتميز التمويل الشخصي الفوري المتاح لدي سلفة بهامش ربح تنافسي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له. توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي. شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة يشترط أن يكون طالب التمويل أحد موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

طالب التمويل يجب أن يكون سعودي الجنسية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى هو 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يمكن لطالب التمويل الحصول على تمويل بإيداع نقدي فوري وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بحد أدني لمدة الخدمة في عمل القطاع الحكومي هو 3 أشهر.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص هو 6 أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية الفوري وبدون تحويل الراتب. الوثائق المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على تمويل سلفة تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل ويشترط أن تكون سارية.

يلزم توفير خطاب تعريف من جهة عمل طالب التمويل والذى يشمل على الدخل الشهري للعميل والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالوظيفة.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب تمويل المرابحة من منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

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