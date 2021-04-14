نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الالتحاق بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع بالسعودية تفتح باب التسجيل لخريجين الجامعات والكليات العسكرية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الالتحاق بالخدمة العسكرية: أعلنت وزارة الدفاع بالسعودية عن فتح باب التسجيل والقبول وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية، ويكون التسجيل متاح للخريجين الجامعيين الذين تم حصولهم على شهادة البكالوريوس، والطلاب خريجي الكليات العسكرية، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة_تخصص علوم طبيعية.

رابط التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع بالسعودية 1442

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن رابط التقديم والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للمؤهلات المذكورة من خريجي الجامعات (بكالوريوس)، وخريجي الكليات العسكرية (الثانوية)، بحيث يقوم الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية بالسعودية بالدهول على رابط التسجيل http://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/147.aspx، ولكن لكل من الخريجين مواعيد للتسجيل على الموقع.

وزارة الدفاع وموعد التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية بالسعودية لعام 1442

كما حددت وزارة الدفاع مواعيد للتسجيل عبر الموقع الالكتروني المذكور، ومواعيد التسجيل هي:

دورة الضباط الجامعيين: ويبدأ التقديم لها يوم الأحد الموافق يوم 20/9/1442 هجرياً، 2/5/2021 ميلادياً.

الكليات العسكرية الحاصلين على الثانوية: يبدأ التقديم لهم يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442 هجرياً، 1/6/2021 ميلادياً.

شروط القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

الشروط الخاصة بالضباط الجامعيين:

سعودي الأصل. حسن السير والسلوك، وألايكون قد حكم عليه بجرائم مخلة بالشرف والأمانة. ألا يتجاوز سن المتقدم الحاصل على بكالوريوس عن 27 عاماً لجميع التخصصات. ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عام للأطباء في بداية ذلك العام الدراسي. التخصصات المطلوبة: هندسية وحاسب آلي وتخصصات إدارية وشرعية. التقدير لايقل عن جيد. سنوات الدراسة انتظام كلي. أن يكون قد قام بتأدية اختبارات القدرات العامة. الطول لاينقص عز 165 سم متماشياً مع الجسم والوزن. غير متزوج بأجنبية. حصوله على رخصة الهيئة السعودية الطبية للتخصصات الطبية. الانتهاء من فترة الامتيازة للتخصص الطبي. اجتياز المتقدم للمقابلات الشخصية التي سوف يتم إجراؤها. عدم إصابة المتقدم بأي أمراض معدية. الكشف الطبي هو المصرح به فقط من اللجنة الطبية التابعة للمركزية.

الشروط الخاصة بالكليات العسكرية_الثانوية: