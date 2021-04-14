نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 1442 -2021 السعودية أذان المغرب مواقيت الصلاة الرياض وجدة وجميع المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ رسمياً برؤية هلال الشهر الفضيل أن غرة أول رمضان الثلاثاء 13 أبريل 2021، لذلك نقدم لكم امساكية رمضان 1442 -2021 في السعودية بجميع المدن والمحافظات، حتى تستعلم منها على موعد أذان الفجر، وكذلك موعد أذان المغرب وكافة مواقيت الصلاة وتكون لكم نتيجة إرشادية لموعد السحور والإمساك طوال شهر رمضان 1442.

امساكية رمضان 1442 -2021 السعودية

يهنئ موقع ثقفني المسلمين في شتى ربوع الكرة الأرضية، لحلو شهر الكرم والجود، ويخص بالذكر المملكة العربية السعودية وملكها خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، وولي العهد الأمير “محمد بنس لمان” وشعبها ووافديها، ونقدم لكم امساكية شهر رمضان 1442 لكل مدينة من مدن السعودية، حيث نقدم لكم مواقيت الصلاة في جدة، والرياض، وأبها، وكثير من المدن.

امساكية رمضان الرياض 1442

لتحديد مواقيت الصلاة في الرياض طوال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة امساكية شهر رمضان 2021 للعام الحالي.

مواقيت الصلاة في جدة 1442

إليكم إمساكية شهر رمضان المبارك لمدينة جدة والمتضمن مواقيت الصلوات الخمس، وموعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب بداية من اليوم الأول من رمضان 2021- 1442 وحتى نهاية الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة مكة لشهر رمضان 1442

مدينة مكة المكرمة يبلغ عدد سكانها أكثر من (1.152.991) نسمة، وتقع غرب المملك العربية السعودية، وتبعد عن المدينة المنورة 400 كم، وتبلغ مساحتها 589 كم2، وعن موعد أذان المغرب طوال شهر رمضان في امساكية مدينة مكة المكرمة التالية:

مواقيت الصلاة الدمام رمضان 1442

هذه امساكية بها مواعيد صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ابتداءا من يوم 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021م، وحتى 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021م.

فضل شهر رمضان المبارك

شهر رمضان من افضل الشهر الهجرية التي ينتظرها المسلمين وذلك للتقرب من الله عز وجل وأداء فرض وركن من أركان الإسلام وهي صوم رمضان الذي فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وبه الركن الثالث وهو الزكاة، فمن اكثر الشهور التي يهتم فيها المسلمين ببعضهم والغني بالفقير لأداء عبادة الله عز وجل، وبه صلوات مخصوصة لذلك الشهر وهي صلاة التراويح.

وضعنا لكم امساكية شهر رمضان السعودية 1442- 2021 ببعض مدن السعودية لتحديد مواقيت الصلاة، ومعرفة موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب طوال الشهر الكريم.