نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية تفتتح باب التسجيل في الخدمة العسكرية لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الخدمة العسكرية حيث اعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول للخريجين والخريجات لعام 1442- 1443للهجرة, ويمكن التسجيل للخدمة العسكرية للطلبة خريجين وخريجات من حملة الثانوية العامة أو ثانوية علوم طبيعية, ويمكن التسجيل أيضاً لحملة درجة البكالوريوس ويمكن أيضاً التسجيل المبدئي لطلبة الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن وزارة الدفاع السعودية .

التسجيل في الخدمة العسكرية

وسيتم التسجيل للخدمة العسكرية ضمن وزارة الدفاع السعودية عبر موقع نفاذ الوطني على شبكة الانترنت, ولاطلاع على أية تفاصيل أو للاستفسار عن آلية التسجيل وكيفيته سيتم ذلك عبرالدخول إلى بوابة القبول الموحد للقوات السعودية المسلحة.

موعد التسجيل في الخدمة العسكرية

كما تم وضع مواعيد من قبل وزارة الدفاع السعودية عبر موقع نفاذ الوطني الإلكتروني بحيث يبدأ دور التسجيل لدورة الضباط الذين يحملون الشهادات الجامعية أي البكلوريوس بتاريخ يوم الأحد الواقع بتاريخ 20-9-1442 للهجرة وموافق لتاريخ 2-5-2021 للميلاد.

وسوف يكن دور التسجيل لخريجي الكليات العسكرية متاح من يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 20-10-1442للهجرة والموافق لتاريخ 1-6-2021 للميلاد.

شروط التسجيل في الخدمة العسكرية

وفي كل وظيفة يتم طلبها يكن هناك شروط يجب اتمامها قبل التقديم وهنا الشروط كالتالي :

الشرط الرئيسي ان يكن الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكن المتقدم حسن السلوك والسيرة.

أن يحمل المتقدم شهادة عدم محكومية من جرائم الأمانة والشرف.

أن يكن عمر المتقدم لم يجتز بعد السبع وعشرون عام وينطبق هذا على جميع التخصصات.

يطلب تخصص المتقدم هندسة أو حاسب آلي أوالتخصصات الشرعية والإدارية.

التقدير في شهادة التخرج لايقل عن درجة جيد.

أن يكن ذا طول لايقل عن 165 سم ويكن جسمه ووزنه مطابق للشروط.

أن يكن غير متزوج من خارج المملكة العربية السعودية.

كما كان هناك في الفترة الأخيرة عدة وظائف من هيئة تنظيم الكهرباء, وضمن الخطوط الجوية السعودية .