نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة العمل في شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي ومراعاة الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد نفذ الملك سلمان بن عبد العزيز خطة للعمل خلال شهر رمضان المبارك وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب فيروس كورونا وقد وضع خطة لذلك العمل لكي تتناسب مع شهر رمضان المبارك والقيام بالشعائر الدينية وذلك مع اتخاذ اللازم والطوارئ خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكل متابعينا عن الخطة الخاصة بالمسجد النبوي التي وضعها الملك سلمان بن عبد العزيز خلال شهر رمضان المبارك

خطة العمل في شهر رمضان المبارك

وضع الملك سلمان بن عبد العزيز خطة للعمل خلال شهر رمضان المبارك وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواطنين، وذلك لكي لم تمنع الصلاة في المسجد النبوي الشريف التي ينتظرها جميع المواطنين خلال هذا الشهر المبارك، وأيضاً لكي لم تمنع القيام بالشعائر الدينية وأوقات الصلاة ومن أهم الخطط التي توصل إليها الملك سلمان بن عبد العزيز وهي:

يتم الصلاة في المسجد النبوي وقد يصل عدد المصلين إلى 45 ألف مصلي. ضم المناطق المحيطة بالمسجد من الساحات الغربية وتصل إلى 15 ألف مصلي. قد يصل المجموع للقوة الاستيعابية في المسجد 60 ألف مصلي.

أوقات الصلاة وصلاة التراويح

وقد توجه عدداً من المواطنين في المملكة العربية السعودية والأشخاص المقيمين بالتساؤل حول أوقات الصلاة الجديدة وصلاة التراويح في ظل ظروف البلاد بسبب جائحة كورونا، ونعرض من خلال هذا المقال أوقات الصلاة وصلاة التراويح: