نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة العمل في شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي ومراعاة الإجراءات الاحترازية في المقال التالي
عمر شويل - جدة قد نفذ الملك سلمان بن عبد العزيز خطة للعمل خلال شهر رمضان المبارك وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب فيروس كورونا وقد وضع خطة لذلك العمل لكي تتناسب مع شهر رمضان المبارك والقيام بالشعائر الدينية وذلك مع اتخاذ اللازم والطوارئ خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكل متابعينا عن الخطة الخاصة بالمسجد النبوي التي وضعها الملك سلمان بن عبد العزيز خلال شهر رمضان المبارك
خطة العمل في شهر رمضان المبارك
وضع الملك سلمان بن عبد العزيز خطة للعمل خلال شهر رمضان المبارك وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواطنين، وذلك لكي لم تمنع الصلاة في المسجد النبوي الشريف التي ينتظرها جميع المواطنين خلال هذا الشهر المبارك، وأيضاً لكي لم تمنع القيام بالشعائر الدينية وأوقات الصلاة ومن أهم الخطط التي توصل إليها الملك سلمان بن عبد العزيز وهي:
- يتم الصلاة في المسجد النبوي وقد يصل عدد المصلين إلى 45 ألف مصلي.
- ضم المناطق المحيطة بالمسجد من الساحات الغربية وتصل إلى 15 ألف مصلي.
- قد يصل المجموع للقوة الاستيعابية في المسجد 60 ألف مصلي.
أوقات الصلاة وصلاة التراويح
وقد توجه عدداً من المواطنين في المملكة العربية السعودية والأشخاص المقيمين بالتساؤل حول أوقات الصلاة الجديدة وصلاة التراويح في ظل ظروف البلاد بسبب جائحة كورونا، ونعرض من خلال هذا المقال أوقات الصلاة وصلاة التراويح:
- يتم الصلاة فى المسجد النبوى الشريف وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل بها.
- عمل الملك سلمان بن عبد العزيز على تحديد مكان الحرم القديم للأئمة والمؤذنين والموظفين والقيادات.
- قد تكون صلاة التراويح فى المسجد النبوى نصف ساعة فقط وبعدها سوف يتم غلق المسجد.
- خلال العشر الأواخر من رمضان سوف يتم الاستمرار فى فتح المسجد على مدار اليوم.
- قد تصل القوة الاستيعابية للمسجد قبل انتشار فيروس كورونا إلى 350 ألف مصلى.
- قد تصل نسبة المصلين خلال هذا العام 13٪فقط من القوة الاستيعابية الخاصة بالمساجد والساحات الغربية.
- قد يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب جائحة كورونا وفق الخطة الموضوعة ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة.
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