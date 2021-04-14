نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب قبول وتسجيل الخريجين بوزارة الدفاع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية إعلاناً عن فتح باب قبول وتسجيل الخريجين بوزارة الدفاع السعودية للحاق بالخدمة العسكرية وذلك للجامعيين من حملة درجة البكالريوس والعسكريين من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وعلوم الطبيعة ، وذلك عن العام الدراسي الحالي، ويتقرر بدا قبول طلبات الالتحاق يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442 هـ للجامعيين المدنيين ، أما بالنسبة للعسكرين من حملة درجة الثانوية فيكون تاريخ التقديم بدأ من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442 هـ ، وقد أعلنت الوزارة عن وجود بعض المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت للتسجيل في البوابة الإلكترونية.

التعريف بوزارة الدفاع السعودية

وفق ما ورد بالبيان من فتح باب قبول وتسجيل الخريجين بوزارة الدفاع السعودية فقد أكدت الوزارة علي ضرورة تسجيل المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية لموقع النفاذ الوطني الموحد ، وضرورة تسجيل المتقدمين بموقع الوزارة الإلكتروني لإكمال عملية التسجيل وربط البيانات ، ووزارة الدفاع السعودية هي احدي الوزارات السيادية بالمملكة التي تقوم علي مهمات التنظيم الإداري واللوجستي المتعلقين بالأمن الوطني ولها عدد أربعة فروع رئيسية هي القوات البرية والبحرية الملكية والدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية ، كما تضم هيئة أركان مشتركة وهيئة استخبارات ومركز للدفاع الوطني.

التسجيل في النفاذ الوطني الموحد للتسجيل الخريجين بوزارة الدفاع السعودية

كما أكدت علي ضرورة تسجيل المتقدمين علي بوابة النفاذ الوطني الموحد ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم معرفة كيفية التسجيل :

الدخول إلي موقع المنصة الوطنية علي الإنترنت.

اختيار الملف الوطني من الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الدخول علي خدمة SSO أو منصة أبشر الرقمية.

تحديد الخدمة المطلوبة بعد تسجيل الدخول.

ويقدم النفاذ الوطني الموحد بعض الخدمات مثل :

التسجيل الذاتي للمستخدمين. الربط الآلي مع مقدمي الخدمات الحكومية وبالطبع مع وزارة الدفاع السعودية. توثيق بيانات مستخدمي الخدمات. تحديث الهوية الوطنية لمستخدميه. الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق. التصديق والتوقيع الإلكتروني للمعاملات الرقمية.

ويهدف موقع النفاذ الوطني لاستحداث نظام موثق لإدارة شؤون القطاعات الحكومية وتوحيد نظام شامل لإصدار الهوية الوطنية وتوثيقها عن بعد واستخدام تقنيات البصمة وغيرها من التقنيات الحديثة في التوثيق والربط مع المنصات التابعة للوزارات مثل منصة ناجز من وزارة العدل.