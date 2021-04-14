نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفترة سداد 240 شهر قرض بقيمة 300.000 ريال لجميع المواطنين السعودين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وبفترة سداد تصل إلى 240 شهرا من بنك الراجحي السعودي، فمن المعروف أن بنك الراجحي السعودي يعتبر من افضل البنوك داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي يتواجد له فروع منتشرة في جميع أنحاء المملكة وتصل فروعه إلى حوالي 500 فرع، حيث يعد بنك الراجحي السعودي من اكثر البنوك التي تقدم افضل الخدمات التمويلية التي تفيد المواطنين السعودين، وتتميز تمويلاته انه تمويل إسلامي، حيث انه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم بنك الراجحي السعودي تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل إلي 240 شهرا، ولاكن التمويل من بنك الراجحي لا يتوفر للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولذا سوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي وسوف نوضح جميع الشروط لا بد من توافرها.

شروط الحصول علي التمويل من بنك الراجحي السعودي

يشترط مصرف الراجحي للحصول علي التمويل الشخصي يحمل الجنسية السعودي، ولاكن هذا التمويل لا يتوفر للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يشترط هذا التمويل أن لا يقل الراتب الشهري للعميل التي يعمل في جهات القطاع الحكومي عن 5 ألاف ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. إذا كان العميل يعمل من الجهات الخاصة فيجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 6 ألاف ريال سعودي. يجب تقديم جميع المستندات والاوراق اللازمة التي حددها بنك الراجحي وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. يجب تقديم صورة ممن الهوية الوطنية وتعريف الراتب الشهري وتقديم رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل المتقدم.

مزايا تمويل بنك الراجحي السعودي

يعرف بنك الراجحي السعودي انه يقدم افضل التمويلات الشخصية التي تمتلك العديد من التمويلات الشخصية، ومن اهم ما يتميز به تمويلاته انه تمويل مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث انه يقدم تمويل بفترة سداد تصل إلي 240 شهرا وهذه الميزة لا تتوفر في أي من البنوك الأخري والتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بقيمة 300 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول علبي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي