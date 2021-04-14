نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع السعودية للتسجيل للخدمة العسكرية 1442 afca.mod.gov.sa تفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من الروابط ذات البحث المستمر والمكثف للتعرف على شروط التسجيل للخدمة العسكرية، وقد أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية 1442- 1443، للحاصلين على شهادة البكالوريوس، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، علوم طبيعية، وقد نوهت الوزارة على ضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، للإطلاع على الشروط والإرشادات للتسجيل تفصيلياً، وإليكم فيما يلي الرابط الإلكتروني الرسمي للتسجيل للخدمة العسكرية، كما نوضح لكم مواعيد التقديم بالتفصيل للمؤهلات المطلوبة.

رابط التسجيل للخدمة العسكرية وزارة الدفاع عبر بوابة القبول

موعد بداية التسجيل للخدمة العسكرية وزارة الدفاع 1442

يبدأ موعد التسجيل للخدمة العسكرية للطلبة الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442، الموافق 2 مايو 2021.

يبدأ التسجيل للخدمة العسكرية لطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ علوم طبيعية، بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442، الموافق 1 يونيو 2021.

وزارة الدفاع السعودية

هي من أهم الوزارات بالمملكة العربية السعودية، فهي الدرع الواقي للأمن القومي، نظراً لكونها من الوزارات السيادية القائمة بالعمل على تنظيم العمليات الحربية واللوجستية، كما تعمل على توطين التصنيع العسكري وتحديث المعدات والأسلحة الحربية، ويتولى إدارتها سمو ولي العهد محمد بن سلمان، تحت قيادة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وتضم عدد أربع أفرع رئيسية هي “القوات البرية الملكية، القوات البحرية الملكية، القوات الجوية الملكية، قوات الدفاع الجوي الملكية”، وتضم عدد من الهيئات العسكرية منها “رئاسة هيئة الأركان المشتركة، مركز الدفاع الوطني، هيئة الاستخبارات العسكرية”، ويقع المقر الرئيسي لوزارة الدفاع السعودية في مدينة الرياض.