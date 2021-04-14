نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442 وطريقة تحديث مقطوعة الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد إيداع المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442 هكذا يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لأن يتمكنوا من معرفة الموعد الذي ستقوم فية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملية صرف الدفعة الجديدة والتي تخص شهر رمضان المبارك الحالي.
المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442
مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من ضمن المساعدات المالية التي يتم صرفها للمواطنين والمواطنات ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية وذلك حتي يتم مساعدتهم في الحصول علي دخل إضافي في كل فترة من الزمن لشراء الاحتياجات الأساسية للمنزل، والمقطوعة تصرف في كل فترة حيث لا يوجد موعد محدد للصرف ويتم تطبيق الإيداع بناء علي الحالة الاقتصادية للملكة.
طريقة تحديث المقطوعة 2021
إن عملية تحديث المقطوعة واحد من ضمن الأشياء الهامة التي يجب علي كافة المستفيدين القيام به في كل فترة، ويتم تحديث المقطوعة عن طريق أتباع الخطوات التالية:-
- الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم كلمة السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الضمان الاجتماعي.
- اختيار تحديث بيانات الضمان.
- يتم فتح لك نموذج التحديث.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك تدخل البيانات الشخصية كافة في المكان المخصص لها.
- تحديد عنوان المنزل ثم إدخال رقم الحساب البنكي.
- بعد ذلك الضغط علي زر الأقرار بصحة البيانات.
- الضغط علي زر التحديث.
موعد إيداع المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442
لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع المقطوعة حيث يختلف هذا الموعد من شخص إلي أخر، ولكن يمكن الاستعلام عن الموعد عن طريق أتباع التالي:
- زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار مقطوعة الضمان.
- الضغط علي زر الاستعلام الأن عن المقطوعة.
- تقوم بتحديد طريقة البحث بأستخدام رقم الهوية.
- تقوم بكتابة رقم الهوية في المكان المخصص له.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك البيانات في صحفة أخري.
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