نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. شروط تقسيط جوالات في الإمارات 1442 عبر متجر نون وأمازون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمكن لأي مواطن أو مُقيم في الإمارات العربية المتحدة، التعرف إلى شروط تقسيط جوالات في الإمارات 1442هـ، لشراء الهاتف المفضل دون دفع قيمته بالكامل، سواء آيفون أو هاتف يعمل بنظام الأندرويد أو هواوي، فيما يأتي ذلك تيسيرًا على العملاء في جميع الإمارات، خصوصًا أن الهواتف الذكية أصبحت من الأجهزة التي لا يستغنى عنها الإنسان في العمل والاتصالات وغيرها من الاستعمالات الضرورية.

خطوات تقسيط جوالات في الإمارات 1442 عبر أمازون

أما عن خطوات تقسيط جوالات في الإمارات 1442 عبر أمازون، لشراء المناسب والدفع على أقساط شهرية، فتكون من خلال الآتي:

ادخل إلى موقع أمازون. ابحث عن الجهاز الذي تريد شراؤه، بعد الاطلاع على تجارب الآخرين ورأيهم فيه. لا بد من التأكد من أن الجهاز غير مقفل. تعبئة بيانات طلب الهاتف وتحديد اللون. اكتب رقم بطاقة الائتمان والعنوان ورقم الهاتف. ظهور المبلغ الذي خصم من بطاقة الائتمان. تحويل عملية الشراء إلى أقساط، بعد 7 أيام عمل بحد أقصى.

شروط تقسيط الهواتف الذكية في الإمارات عبر متجر أمازون

من الممكن تقسيط الهواتف الذكية في الإمارات عبر متجر أمازون، بعد استيفاء عدد من الشروط على النحو التالي:

تنطبق الشروط والأحكام على أي حركات تجري باستخدام التقسيط كخيار دفع على Amazon.ae.

يمكن الدفع باستخدام طريقة التقسيط لجميع المشتريات على Amazon.ae عبر بطاقات الائتمان المؤهلة.

يمكن للعملاء الجمع بين سلع من بائعين متعددين في عملية شراء واحدة على Amazon.ae وتحويل عملية الشراء إلى قسط.

إذا رفض البنك طلب الشراء بالتقسيط فلن يجري تحويل الطلب إلى برنامج الدفع بالتقسيط وسيجري خصم المبلغ من بطاقة الائتمان.

لا تتوفر الأقساط على المشتريات التي تجري باستخدام بطاقات الخصم أو الدفع عند الاستلام.

تقديم الأقساط من قبل البنوك المعنية للعميل، وليس لشركة أمازون أي دور تلعبه في الموافقة أو التمديد أو التسعير أو التعديل.

تخضع الأقساط التي تقدمها البنوك للعملاء للشروط والأحكام الخاصة بكل بنك.

أسعار الهواتف الجوالة في الإمارات 1442

وعن أسعار الهواتف الجوالة في الإمارات 1442، فتأتي على النحو الآتي:

اسم الهاتف الجوال سعر الهاتف سامسونج جالكسي S21+ شريحتي اتصال 128 جيجا 2980 درهما أبل آيفون إكس آر 1909 دراهم سامسونج جالكسي A12 545 درهما سامسونج جالكسي A11 439 درهما هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو 128 جيجابايت 691 درهما أبل آيفون 12 برو ماكس 3948 درهما هواوي بي 40 برو، اسود هواوي 2724 درهما‏ هواوي نوفا 7i 758 درهما

شروط تقسيط هواتف ذكية من متجر نون الإمارات

بينما شروط تقسيط هواتف ذكية من متجر نون الإمارات 1442، فتأتي على النحو التالي: