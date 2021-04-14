نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442 للمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حالة استيفاء المواطن أو المقيم أو المتقاعد في المملكة العربية السعودية، شروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442هـ، فإنه من الممكن الحصول على مركبة بنظام تمويل السيارات بالمرابحة وفق الشريعة الإسلامية، إذ يشتري مصرف الراجحي المركبة من البائع ليبيعها إلى العميل، على حسب المُدّة المتّفق عليها، بسعر التكلفة مضافًا إليه الربح، على أن تكون السيارة ملكًا للعميل طوال مُدّة استحقاق التمويل وبعدها، والتي تصل إلى 5 سنوات على ألا يتجاوز العميل سن التقاعد قبل سداد آخر قسط.

وثائق وشروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي للمواطنين

لا بد من توفير بعض الوثائق إضافة إلى شروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442هـ، ليتمكن المواطنون من الحصول على المركبة، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

الحد الأدنى المطلوب للدخل بدءًا من ألفي ريال سعودي. الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة. الحد الأقصى لسن العسكريين، حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد. لا بد من توفير عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل. نموذج الطلب بعد تعبئته. شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة. كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الغير مرتبطين بعمليات تحويل الراتب. صورة عن بطاقة هوية سعودية سارية. العنوان داخل المملكة. صورة عن عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة. صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.

شروط شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi للمقيمين

أما بالنسبة للمقيمين فهناك بعض الشروط التي لا بد من استيفائها، لشراء مركبة جديدة بالتقسيط من بنك alrajhi، وهي على النحو الآتي:

الحد الأدنى للدخل بدءاً من ألفي ريال سعودي.

الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.

الوثائق المطلوبة، عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل.

ونموذج الطلب بعد تعبئته.

صورة عن تأشيرة الإقامة للوافدين.

صورة عن جواز السفر.

العنوان داخل المملكة.

شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الغير مرتبطين بعمليات تحويل الراتب.

صورة عن عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة.

صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.

شروط شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi للمتقاعدين

وفيما يتعلق بالمتقاعدين، فإن شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi، تأتي على هذا النحو: