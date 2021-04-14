- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442 للمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة في حالة استيفاء المواطن أو المقيم أو المتقاعد في المملكة العربية السعودية، شروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442هـ، فإنه من الممكن الحصول على مركبة بنظام تمويل السيارات بالمرابحة وفق الشريعة الإسلامية، إذ يشتري مصرف الراجحي المركبة من البائع ليبيعها إلى العميل، على حسب المُدّة المتّفق عليها، بسعر التكلفة مضافًا إليه الربح، على أن تكون السيارة ملكًا للعميل طوال مُدّة استحقاق التمويل وبعدها، والتي تصل إلى 5 سنوات على ألا يتجاوز العميل سن التقاعد قبل سداد آخر قسط.
وثائق وشروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي للمواطنين
لا بد من توفير بعض الوثائق إضافة إلى شروط شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442هـ، ليتمكن المواطنون من الحصول على المركبة، وجاءت الشروط على النحو الآتي:
- الحد الأدنى المطلوب للدخل بدءًا من ألفي ريال سعودي.
- الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.
- الحد الأقصى لسن العسكريين، حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.
- لا بد من توفير عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل.
- نموذج الطلب بعد تعبئته.
- شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الغير مرتبطين بعمليات تحويل الراتب.
- صورة عن بطاقة هوية سعودية سارية.
- العنوان داخل المملكة.
- صورة عن عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة.
- صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.
شروط شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi للمقيمين
أما بالنسبة للمقيمين فهناك بعض الشروط التي لا بد من استيفائها، لشراء مركبة جديدة بالتقسيط من بنك alrajhi، وهي على النحو الآتي:
- الحد الأدنى للدخل بدءاً من ألفي ريال سعودي.
- الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.
- الوثائق المطلوبة، عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل.
- ونموذج الطلب بعد تعبئته.
- صورة عن تأشيرة الإقامة للوافدين.
- صورة عن جواز السفر.
- العنوان داخل المملكة.
- شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الغير مرتبطين بعمليات تحويل الراتب.
- صورة عن عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة.
- صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.
شروط شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi للمتقاعدين
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، فإن شراء مركبة جديدة في المملكة بالتقسيط من بنك alrajhi، تأتي على هذا النحو:
- الحد الأدنى للدخل بدءا من 1900 ريال سعودي.
- الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.
- الحد الأقصى لسن العسكريين، حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.
- فقط للمواطنين السعوديين.
- الوثائق المطلوبة، عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل.
- نموذج الطلب بعد تعبئته.
- صورة عن دليل يثبت وجود دخل مالي من الحكومة.
- صورة عن بطاقة هوية سعودية سارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شراء سيارة جديدة في السعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي 1442 للمقيمين والمتقاعدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.