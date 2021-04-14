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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي في دقائق فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنك الراجحي قدم لمواطني المملكة العربية السعودية خدمة جديدة وهي “أعفاء بنك الراجحي”، فالبنك يعرف بخدماته المميزة لعملائه فهو يقوم بتقديم الكثير من الخدمات الهامة لمواطني السعودية وتلك الخدمات لا يقدمها أي بنك آخر في السعودية.
أعفاء بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي الخدمات التي يحتاج ها كل مواطن سعودي في المملكة، فالبنك من أفخم وأقوى البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية كما أنه ينافس البنوك الأخرى وتلك الخدمات لا يمكننا الاستغناء عنها لأنها تكون سبباً في بناء المشاريع المختلفة:
- ولذلك أعلن بنك الراجحي عند خدمة إعفاء كافة عملاء البنك من دفع أي رسوم خاصة ببطاقات الصرافة، ولهذا السبب أصبح بنك الراجحي من أهم المصارف الإسلامية التي تقدم التمويلات بشروط سهلة وبسيطة.
خطوات أعفاء قرض الراجحي
أما عن طلب إعفاء قرض الراجحي يتمثل في عدة خطوات يجب القيام بها لضمان قبول الطلب، وهي كالتالي:
- في البداية علينا بالذهاب إلى الموقع الخاص بالبنك من هذا الرابط https://www.alrajhibank.com.sa .
- يتم تقديم صورة الهوية للشخص المتقدم من أجل الحصول على أعفاء من بنك الراجحي، ولكن إذا كنت مقيم خارج الدولة فعليك بإحضار صورة إقامة للمغتربين.
- إحضار خطاب من جهة العمل للحصول على الإعفاء وهي تشمل الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.
- وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم خطوات طلب أعفاء من بنك الراجحي، وفي حالة وجود أي استفسار عليكم بوضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم فوراً.
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